Conselice. Al via gli interventi per la cura del verde della città

Il Comune di Conselice si prepara ad attuare nel corso della presente stagione invernale 2021/2022 il piano di potature di una serie di alberature cittadine in tutte le frazioni costituenti il Comune. Il servizio è previsto nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio arboreo comunale per le annualità 2021 – 2023 dell’importo complessivo di € 150.000,00

Il piano delle potature invernali, che partirà questa settimana per l’annualità 2021, e proseguirà fino a fine lavori, permetterà di mettere in sicurezza una serie di viali, in particolare caratterizzati da filari di platani, tigli e ippocastani, per quasi 250 alberi, e in particolare:

A tale scopo sono previste alcune giornate in cui la viabilità nelle zone interessate potrà essere rallentata dai lavori di potatura. Le vie subiranno una chiusura temporanea al traffico, al fine di consentire ai cantieri mobili di lavorare in sicurezza, lasciando comunque ai residenti e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico urbano la possibilità di transitare per l’accesso alle proprie abitazioni o per garantire il servizio pubblico.

La viabilità alternativa e le deviazioni saranno segnalate in modo chiaro, anche con cartelli informativi che verranno posti nelle vie interessate ai lavori. La chiusura si renderà necessaria solo nel momento in cui le squadre operative saranno al lavoro, quindi indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17.00. In orario non lavorativo, nelle ore notturne e nelle giornate festive le strade saranno quindi aperte ed il traffico sarà del tutto regolare.

Nell’esecuzione delle potature la ditta appaltatrice Deltambiente, su indicazione dei tecnici comunali, applicherà corrette tecniche arboricolturali, in particolare per le latifoglie si cercherà di privilegiare una potatura a tutta cima, evitando per quanto possibile la pratica scorretta della capitozzatura.

Proseguirà contestualmente anche nel 2022 l’attività ordinaria di monitoraggio e di controllo di stabilità delle alberature, con ulteriori fondi già impegnati, ai fini dell’individuazione di quelli affetti da carie o altre patologie, oppure deperienti o con lesioni di tale gravità da rendere necessario la loro eliminazione per messa in sicurezza stradale o per pubblica incolumità, oppure della segnalazione degli interventi mirati da effettuare per garantirne la migliore qualificazione.

Dove le condizioni del sito lo permetteranno si procederà anche alla ripiantagione con giovani piante, in caso contrario si procederà a eliminare o fresare la ceppaia mettendo in sicurezza l’area.