Coronavirus a Ravenna: oggi 213 casi di cui 148 sintomatici. In Regione 2.451 nuovi contagi e 15 morti

IL PUNTO COVID DI OGGI 18 DICEMBRE A RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 213 casi: si tratta di 106 pazienti di sesso maschile e 107 pazienti di sesso femminile; 65 asintomatici e 148 sintomatici; 212 in isolamento domiciliare e 1 ricovero. Nel dettaglio: 95 per contact tracing; 71 per sintomi; 47 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 2.845. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Si possono stimare in circa 81 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 40.924.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

5 fuori provincia

6 Alfonsine

2 Bagnacavallo

3 Brisighella

4 Castel Bolognese

17 Cervia

1 Conselice

5 Cotignola

44 Faenza

5 Fusignano

7 Lugo

104 Ravenna

2 Riolo Terme

6 Russi

1 Sant’Agata sul Santerno

1 Solarolo

IL PUNTO COVID DI OGGI 18 DICEMBRE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 487.168 casi di positività, 2.451 in più rispetto a , su un totale di 39.218 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 6,2%.

L’assessorato regionale alle Politiche per la salute ha inoltrato una richiesta alla Struttura commissariale per l’Emergenza per ottenere la disponibilità di 120 unità di personale militare in ausilio, per tracciamento e vaccinazioni. Per ora, la disponibilità confermata dalla struttura guidata dal Commissario Figliuolo è per due unità destinate alla ASL Romagna, tre a Imola e tre a Bologna.

La Regione ribadisce, comunque, che dai primi sarà rafforzata, per quanto necessario, la rete dei sanitari che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid; questa settimana sono iniziate le somministrazioni per la fascia 5-11 anni. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.992.940 dosi; sul totale sono 3.586.398 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 999.388. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.087 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 633 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 700 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di è 39,1 anni.

Sui 1.087 asintomatici, 481 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 20 con lo screening sierologico, 136 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 438 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 531 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (388), Modena (305) e Rimini (217). Quindi Ravenna (213), Parma (200), Ferrara (150), Cesena (144) e Forlì (126). Poi Piacenza (101) e infine, il Circondario Imolese (76).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.851 tamponi molecolari, per un totale di 6.982.963. A questi si aggiungono anche 15.367 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 651 in più rispetto a e raggiungono quota 433.210. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 39.967 (+1.785). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.874 (+1.783), il 97,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 15 decessi: due a Modena (due uomini di 74 e 75 anni), quattro a Bologna (un uomo di 74 anni e tre donne di 72, 85 e 87 anni), quattro a Ferrara (due donne di 82 e 87 anni e due uomini di 75 e 85 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 70 anni residente nel cesenate e un uomo di 87 anni residente nel forlivese) e due in provincia di Rimini (un uomo di 75 e una donna di 80 anni); infine un decesso, registrato dall’Ausl di Bologna, riguarda un uomo di 79 anni residente fuori regione. Nessun decesso nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.991. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107 (+5), 986 (-3) quelli negli altri reparti Covid.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ), 5 a Parma (invariato); 12 a Reggio Emilia (+1); 10 a Modena (+1); 26 a Bologna (+1); 6 a Imola (+1); 11 a Ferrara (+1); 17 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (-2); 2 a Cesena (invariato); 16 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

28.752 a Piacenza (+101 rispetto a , di cui 52 sintomatici),

(+101 rispetto a , di cui 52 sintomatici), 35.780 a Parma (+200, di cui 75 sintomatici),

(+200, di cui 75 sintomatici), 56.888 a Reggio Emilia (+388, di cui 249 sintomatici),

(+388, di cui 249 sintomatici), 79.797 a Modena (+305, di cui 122 sintomatici),

(+305, di cui 122 sintomatici), 101.801 a Bologna (+531, di cui 296 sintomatici),

(+531, di cui 296 sintomatici), 16.008 casi a Imola (+76, di cui 49 sintomatici),

(+76, di cui 49 sintomatici), 29.998 a Ferrara (+150, di cui 41 sintomatici),

(+150, di cui 41 sintomatici), 40.924 a Ravenna (+213, di cui 148 sintomatici),

(+213, di cui 148 sintomatici), 22.965 a Forlì (+126, di cui 103 sintomatici),

(+126, di cui 103 sintomatici), 25.766 a Cesena (+144, di cui 67 sintomatici)

(+144, di cui 67 sintomatici) 48.489 a Rimini (+217, di cui 162 sintomatici)

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi: 1 in quanto positivo al test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare, 1 in quanto giudicato un caso non Covid-19.