L’Italia si trova “in fase epidemica acuta”, il governo deciderà nuove misure anti-Covid e intanto invita ad intensificare campagna vaccinale

La nuova variante Omicron fa paura anche all’Italia, che intanto si sta avvicinando alla soglia critica, perché continuano a crescere i ricoveri ospedalieri. Sembra di essere impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo. Anche l’Emilia-Romagna è a rischio “giallo” dopo Natale. Intanto il Ministero della Salute chiede alle Regioni di rafforzare le misure di assistenza, mentre il Governo è stato convocato da Draghi il 23 dicembre per valutare nuove misure anti-Covid di cui si sta parlando in queste ore. Riduzione della durata del green pass e obbligo di tampone anche per i vaccinati per partecipare a feste ed eventi: sono queste le principali misure di cui si discute in vista della riunione del 23 dicembre. Ma nulla è ancora deciso.

“È sicuramente vero che c’è una situazione non semplice a livello italiano e europeo; i numeri sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie. Valuteremo la congruità delle misure facendo una riflessione con i nostri scienziati”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione tv “Che tempo che fa” su Rai Tre. “Bisogna tenere altissimo il livello di attenzione e chiediamo uno sforzo in più ai cittadini nel rispettare le misure, dall’uso delle mascherine all’evitare gli assembramenti. Chiedo con forza di fare il possibile, abbiamo bisogno dello sforzo di tutti”. E “chiediamo uno sforzo sulle vaccinazioni, il mio invito è prenotarsi per la terza dose”, ha aggiunto il Ministro.

“Sull’obbligo vaccinale per gli studenti (misura di cui si sta parlando, ndr) il governo è stato prudente perché c’è un diritto essenziale che è quello all’istruzione. Ho letto la richiesta dei sindaci che merita di essere approfondita ma lo sforzo del governo è trovare condizioni per tutelare il più possibile la scuola” ha detto ancora Speranza, che ha aggiunto: “Nessuna decisione è stata ancora assunta, solo giovedì sulla base dei dati faremo la nostra valutazione. C’è un elemento di preoccupazione da parte del governo, ci stiamo confrontando e valuteremo le soluzioni possibili”.

“Oggi l’Italia è il paese dell’Unione Europea con l’obbligo vaccinale più esteso per varie categorie. Dopo di che verificheremo i dati epidemiologici e anche la portata della variante Omicron. Le misure che sceglieremo saranno sempre ponderate rispetto alla situazione” ha aggiunto.

L’Italia si trova “in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paese”. Così la circolare del Ministero della Salute dal titolo ‘Rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica’. Nel raccomandare la “tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative per fronteggiare un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria”, la circolare allerta anche rispetto ad “ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione” della variante Omicron. “Nelle ultime otto settimane – si legge nella circolare – sul territorio nazionale sono stati registrati rapidi incrementi dell’incidenza, che ha ormai raggiunto i 241 casi per 100.000 abitanti nella settimana e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%), mentre si mantengono stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica sia l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici (1,13) che l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09)”.

Alla luce dell’attuale andamento epidemico ed “altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall’OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite – si afferma nella circolare – si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero, garantendo l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziali”. Il ministero rimanda quindi le Regioni alle circolari già emanate per la gestione delle precedenti ondate pandemiche e che riguardano, in particolare, misure per la rimodulazione dell’attività programmata considerata differibile, indicazioni per partorienti e neonati, riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali per la gestione dell’emergenza con il potenziamento dei posti letto ospedalieri e dell’assistenza sul territorio.