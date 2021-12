Coronavirus a Ravenna: 119 nuovi casi, nessun ricovero, uno in più in terapia intensiva. Crescono i casi fra persone in età scolare

IL PUNTO COVID OGGI 21 DICEMBRE A RAVENNA

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 119 casi: si tratta di 53 pazienti di sesso maschile e 66 pazienti di sesso femminile; 51 asintomatici e 68 sintomatici; 119 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 71 per contact tracing; 25 per sintomi; 23 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.670. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Si possono stimare in circa 105 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 41.505. I casi emersi oggi:

57 Ravenna

19 Faenza

12 Cervia

4 Fusignano

4 Massa Lombarda

4 Russi

3 Alfonsine

3 Bagnara di Romagna

2 Brisighella

2 Riolo Terme

2 Solarolo

2 fuori provincia

1 Bagnacavallo

1 Castel Bolognese

1 Conselice

1 Cotignola

1 Sant’Agata sul Santerno

IL PUNTO COVID OGGI 21 DICEMBRE IN REGIONE

In Emilia-Romagna oggi si registrano 2.179 nuovi positivi su 42.713 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%. L’età media dei nuovi positivi è di 37 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 494.201 casi di positività.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.105.359 dosi; sul totale sono 3.591.676 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.091.409.

È poi disponibile il report quindicinale sull’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna riferito all’ambito scolastico al link https://bit.ly/3EiylSf: i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato a partire dal 13 settembre 2021, inizio delle scuole, fino al 19 dicembre 2021, studenti/alunni di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado: 12.192 casi tra studenti e alunni, il 17,1% di quelli complessivi in regione nel periodo considerato (71.408). Inoltre, il report fotografa la situazione contagi fra docenti e personale scolastico: complessivamente 1.474 nuovi casi (2,1%).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.132 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 435.788. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 44.364 (+1.028). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 43.173 (+1.024), il 97,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 19 decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 88 anni), due nella provincia di Parma (entrambe donne, di 83 e 87 anni); uno nella provincia di Modena (un uomo di 88 anni); cinque in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 81 e 96 anni, e tre uomini: di 78, 80 e 95 anni); cinque nella provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 83 e 85 anni, e tre uomini: di 72, 78 e 85 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 74 anni, nel cesenate) e quattro nel riminese (tre uomini, due dei quali di 92 anni e uno di 82; una donna di 82 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.049.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107 (+6 rispetto a ieri), 1.084 quelli negli altri reparti Covid (-2). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 14 a Reggio Emilia (+3);12 a Modena (+2); 28 a Bologna (-1); 7 a Imola (+1); 11 a Ferrara (invariato); 17 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia:

119.341 a Bologna e Bologna (+ 482)

80.993 a Modena (+ 421)

57.805 a Reggio Emilia (+ 250)

49.276 a Rimini (+ 217, di cui 169 sintomatici)

41.505 a Ravenna (+ 119, di cui 68 sintomatici)

36.292 a Parma (+ 229)

30.545 a Ferrara (+ 171)

29.055 a Piacenza (+ 141)

26.147 a Cesena (+ 90, di cui 56 sintomatici)

23.242 a Forlì (+ 59, di cui 53 sintomatici)

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/32nq5mH