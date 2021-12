Vaccini anti-covid 5-11 anni: ne parlano in streaming il Sindaco di Ravenna e il primario di Pediatria

Oggi, martedì 21 dicembre alle 13, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale sarà in diretta streaming per approfondire il tema delle vaccinazioni anti-covid per la fascia 5-11 anni con il dottor Federico Marchetti primario di Pediatria e Tin di Ravenna.

“Ci vediamo sulla mia pagina facebook, su quelle del Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna e sul mio canale youtube Michele de Pascale sindaco” spiega il primo cittadino.