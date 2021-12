Dissesto idrogeologico. Croatti (M5S): 1 milione di euro per messa in sicurezza delle località di Mezzano, Villanova, Traversara

“Oltre 300 milioni di euro, di cui oltre 240 milioni già erogati al 15 dicembre, per più di 130 interventi urgenti in tutta Italia per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono 10 gli interventi previsti nella nostra regione, per un importo complessivo di 20,9 milioni di euro e tra questi ne figura uno nella provincia di Ravenna, finanziato con 1 milione di euro. Nello specifico: è il progetto per il Fiume Lamone – per la messa in sicurezza delle località di Mezzano, Villanova, Traversara. Sono risorse importanti che consentiranno di superare alcune criticità della nostra provincia legate a rischi idrogeologici. È fondamentale e prioritario continuare a investire per mettere in sicurezza il nostro territorio. Per i progetti è stata rilasciata l’intesa dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Gli interventi finanziati saranno attuati proprio dai presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di governo e anche dalle Province autonome. Il ministero sta già provvedendo a trasferire le risorse e sono stati già erogati la maggior parte degli importi.”

Lo comunica in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.