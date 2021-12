Ausl Romagna: per la terza dose dei 16-17enni già 2.085 prenotazioni, per i più piccoli finora 7.564 prenotazioni

Ausl Romagna comunica che nel primo giorno di prenotazione per la terza dose per la fascia di età 16-17 anni, in Romagna ci sono già state 2.085 prenotazioni (alle ore 15) così suddivise:

Ravenna 887

Rimini 567

Cesena 352

Forlì 281

Mentre la fascia di popolazione 5-11 anni prenotata fino alle 15 di oggi in Romagna è di 7.564 unità così suddivisa: