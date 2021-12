Sindaco di Lugo Davide Ranalli in visita all’ospedale per ringraziare sanitari e personale impegnato nelle vaccinazioni

Il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha portato i suoi saluti e ringraziamenti ai sanitari e a tutte le persone impegnate nelle vaccinazioni ai bambini e alle bambine tra I 5 e gli 11 anni.

All’Ospedale di Lugo , nel padiglione C, le somministrazioni sono iniziate oggi, 60 al giorno mentre da sabato si passerà a 80.

Per quanto riguarda la situazione del drive trough per i tamponi l’amministrazione comunale di Lugo ha deciso, in coordinamento con gli altri sindaci, di affiancare la Polizia Locale con i volontari di Protezione Civile per fare in modo che l’afflusso, ancora molto sostenuto sia il più ordinato possibile.