Cervia, concluso il trasferimento delle barche ormeggiate nella darsena del Magazzino del Sale

“Si è concluso in questi giorni il trasferimento delle barche ormeggiate nella darsena del Magazzino del Sale, magazzino, attualmente in ristrutturazione, al tratto del canale tra il ponte “Levatoio” ed il ponte ”Cavour” spiega il Delegato al Porto Cervia Gianni Guidi.

“Tale trasferimento è stata l’occasione per fare pulizia di circa una decina di barche abbandonate da alcuni piccoli diportisti, abbandonate per non sostenere le spese di smaltimento delle stesse. Entro fine mese verrà prorogata l’assegnazione (in scadenza 31/12/2021) all’attuale gestore degli ormeggi Ditta Adria Boat, del tratto di canale tra ponte Levatoio e ponte Cavour, tratto di canale che è e rimarrà sotto controllo dell’Amministrazione Comunale. Nei prossimi mesi verranno ottimizzati gli ormeggi lungo l’asta del porto-canale visto la nascita di qualche criticità evidenziata dopo l’ultima riorganizzazione dell’asta canale” spiega Guidi.

“In attesa che parta lo studio di fattibilità per la modifica del ponte “Cavour”, modifica finalizzata all’utilizzo, a fini diportistici, del tratto di banchina (350mt) posta tra il ponte Cavour e il ponte dell’Ospedale e correggere parzialmente le criticità evidenziate, in funzione anche del rifacimento della banchina in Via Parini presso le porte vinciane lato Milano Marittima. A titolo informativo per i più distratti, si segnala che l’impianto degli eiettori è stato rimosso a Marzo di quest’anno (2021), pur riconoscendo un elevato livello tecnologico non soddisfaceva pienamente le esigenze della portualità locale” chiude Guidi.