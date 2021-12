Tamponi, tantissime richieste difficili da soddisfare. Ravenna Farmacie raccomanda: presentatevi solo se non avete sintomi

“Nella attuale fase pandemica da SARS-CoV-2 – spiegano da Ravenna Farmacie – si registra un rilevante e rapido incremento dei casi COVID-19, anche a seguito della rapida introduzione della variante Omicron che presenta caratteristiche di alta diffusibilità. Alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 705-08/01/2021, la Direzione generale dell’Assessorato regionale a Welfare, Cura e Salute definisce pertanto che in presenza di esiti positivi di test rapidi antigenici trasmessi alle Aziende Sanitarie dai laboratori autorizzati e dalle farmacie convenzionate non è necessario confermare la diagnosi con test RT-PCR. Il Dipartimento di Sanità Pubblica procederà direttamente alla presa in carico del caso procedendo ai relativi provvedimenti di isolamento, senza necessità che il medico di medicina generale lo richieda. I medici di medicina generale continueranno ad inviare al Drive Through esclusivamente i propri assistiti che presentano sintomi sospetti. Per la richiesta di tampone molecolare è fondamentale usare il portale mmg.auslromagna.it“.

“E’ di fondamentale importanza ridurre le richieste di tampone – sottolinea Bruna Baldassarri, presidente di Ravenna Farmacie -: con difficoltà riusciamo a soddisfare la grande richiesta di tamponi. Ricordo che presso le farmacie è possibile effettuare i tamponi solo ai soggetti che NON hanno alcun sintomo”.