A Massa Lombarda le associazioni di volontariato tornano a sensibilizzare i cittadini sull’osservanza delle regole anti-covid

A seguito del recente rialzo dei casi positivi al Covid-19, a partire da venerdì 31 dicembre 2021, Auser, il Gruppo Alpini e l’Associazione Insieme per Massa 2000 riprendono il presidio delle zone adiacenti a Piazza Mazzini durante lo svolgimento dei mercati settimanali. Il loro compito sarà quello di sensibilizzare i passanti in merito al rispetto delle norme in vigore, dal corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza al distanziamento fisico.

“Ancora una volta il volontariato massese si distingue per generosità e attenzione a ciò che riguarda il bene pubblico. – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi– Ricordo che, contestualmente a questa preziosa opera, i nostri volontari di Protezione Civile contribuiscono al presidio del drive through di Lugo e diffondono messaggi per disincentivare l’utilizzo di botti a capodanno.”