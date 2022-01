Report ISS: gli anziani non vaccinati corrono rischio di morire di Covid 56 volte superiore a chi ha completato ciclo vaccinale con 3^ dose

Le persone sopra gli 80 anni non vaccinate corrono un rischio di morire di Covid ben 56 volte superiore rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale con la dose di richiamo. Il rischio è di 9 volte più alto rispetto a chi ha ricevuto due dosi del vaccino entro 150 giorni.

Nella stessa fascia di età più elevata, il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati è circa 10 volte più alto rispetto a chi si è protetto con la doppia dose e di 85 volte più alto rispetto a chi ha ricevuto anche la dose di richiamo.

Questi alcuni dei dati più significativi contenuti nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità – ISS, diffuso ieri mettendo a confronto i numeri della pandemia degli ultimi due mesi. Lo studio, chiuso il 21 dicembre, evidenzia una volta di più come i vaccini in tutte le fasce di età garantiscono una importante protezione dal contagio. La protezione tende a calare con il tempo, ma risale con la somministrazione della dose aggiuntiva.

Il ciclo vaccinale completo si conferma efficace in tutte le fasce di età nella prevenzione dell’ospedalizzazione, dei ricoveri in terapia intensiva e dei casi letali di infezione. I dati sono riferiti a una fase precedente l’impennata dei contagi degli ultimi giorni e si riferiscono perlopiù a infezioni determinate dalla variante Delta del virus, ma – come osserva lo stesso ISS – «tutto lascia presagire che i valori dell’efficacia dei vaccini nei confronti della Omicron siano ancora più incoraggianti». È ormai assodato che l’Omicron si diffonde più velocemente ma ha effetti meno gravi.

L’ISS ha registrato «una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata» anche se «dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1%». In termini assoluti, il numero dei contagi è maggiore fra i vaccinati, ma questo è l’ormai noto effetto-paradosso, dovuto al fatto che la stragrande maggioranza della popolazione è ormai vaccinata. Rimane comunque elevata la protezione dei vaccini nei confronti delle forme gravi di infezione: nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7% e 92,6%, mentre cala all’88% nelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. L’efficacia del vaccino (riduzione del rischio) nel prevenire la malattia è pari a 82,7% entro i 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e scende da 71,7% – tra i 91 e 120 giorni – a 57,5% oltre i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. L’efficacia nel prevenire il contagio e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 86,6,0% e al 97,0% nei soggetti vaccinati con la dose di richiamo.