Coronavirus a Ravenna: 897 nuovi positivi, nessun ricovero e un decesso. In Emilia Romagna 8.014 nuovi casi

IL PUNTO COVID DEL 3 GENNAIO A RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 897 casi: si tratta di 450 pazienti di sesso maschile e 447 pazienti di sesso femminile; 288 asintomatici e 609 sintomatici; 897 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 118 per contact tracing; 701 per sintomi; 78 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 2.598.

Oggi la Regione ha comunicato un decesso: una paziente di sesso femminile di 101 anni. Si possono stimare in circa 258 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 49.458. I casi emersi oggi:

413 Ravenna

96 Faenza

73 Lugo

50 Cervia

48 Bagnacavallo

45 Russi

25 Alfonsine

24 fuori provincia

24 Massa Lombarda

19 Cotignola

15 Castel Bolognese

11 Casola Valsenio

11 Conselice

10 Riolo Terme

10 Solarolo

8 Brisighella

6 Bagnara di Romagna

6 Fusignano

3 Sant’Agata sul Santerno

IL PUNTO COVID IN REGIONE IL 3 GENNAIO

Sono 8.014 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.140 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i nuovi casi covid in Emilia Romagna, che arriva a toccare i 566.261 casi di positività dall’inizio della pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Sono 131 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+1 rispetto a ieri); l’età media è di 63,2 anni. Sul totale, 95 (quindi il 72,5%) non sono vaccinati (età media 61,2 anni), mentre 36 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528(+77 rispetto a ieri), età media 69,1 anni. Rispetto ai 9.090 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un -11,8% (-25,8% ieri), mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +5,3% e nelle terapie intensive un +0,8%, sempre rispetto a ieri.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 8.512.309 dosi; sul totale sono 3.614.837 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90%, mentre quelle con almeno una dose (3.696.550) sono arrivate al 92%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.427.936.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.207 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 448.179. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 103.826 (+6.790). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 102.167 (+6.712), il 98,4% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano diciassette decessi: uno in provincia di Parma (1 donna di 83 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (1 uomo di 84 anni); sei in provincia di Bologna (2 uomini di 69 e 95 anni e 4 donne di 78, 79, 86 e 96 anni); cinque in provincia di Ferrara (1 donna di 82 anni e 4 uomini di 79, 85, 90 e 97 anni); uno in provincia di Ravenna (1 donna di 101 anni); tre in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 69 e 74 anni e 1 donna di 79 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.256.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza(invariato rispetto a ieri), 10 a Parma (invariato); 14 a Reggio Emilia (+1); 15 a Modena (invariato); 31 a Bologna (+2); 9 a Imola (invariato); 19 a Ferrara (invariato); 13 a Ravenna (-2); 1 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (invariato); 15 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia: