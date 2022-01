Raffaella Angelini (Ausl Romagna): tanti i casi giornalieri ma la situazione di oggi è molto migliore di un anno fa. Avanti con i vaccini

Anche la dottoressa Raffaella Angelini – che dirige il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna e che in questi due anni ne ha viste di ogni – è rimasta sorpresa dalla improvvisa fiammata di casi positivi al Covid di questi giorni a Ravenna e in Romagna. Tuttavia ci richiama a valutare con attenzione la situazione che è molto, molto diversa rispetto a 365 giorni fa. “Un anno fa – dice – avevamo meno casi ma più ricoveri e più terapie intensive, oggi molti più casi ma meno ricoveri e terapie intensive. A questo diverso andamento concorrono il fatto che la Omicron è meno grave soprattutto per chi è vaccinato e quasi il 90% delle persone adulte a Ravenna ha ormai una copertura vaccinale.”

È un bagno di sano realismo utile per non farci sommergere dai dati e non farci prendere dallo sconforto. Inoltre, la dottoressa Angelini non ha dubbi: stiamo facendo la cosa giusta, almeno in parte, con la vaccinazione di massa. Al netto delle troppe informazioni date con superficialità o con troppo ottimismo nei mesi scorsi. Ma il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo e che dobbiamo usare per indebolire piano piano il virus e poi sconfiggerlo. Insomma, per tornare a vivere in una condizione di quasi normalità. Forse già nel corso di questo 2022, come qualcuno profetizza. E incrociamo le dita, sperando che non sia un altro eccesso o peccato di ottimismo.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, siamo rimasti quasi tramortiti dai numeri di questi giorni. Nessuno si aspettava 4.678 casi positivi nei 4 giorni a cavallo di Capodanno a Ravenna. Lei, invece, si aspettava un’impennata di questo genere?

“No. Di questa dimensione no. Però, osservando quello che stava accadendo in Inghilterra e altrove, era prevedibile qualcosa di simile. Poi c’è sempre la speranza che a noi le cose vadano meglio. Purtroppo questa impennata si è registrata ovunque con la diffusione della variante Omicron. Il primo giorno siamo rimasti di sasso. Il secondo giorno ce ne siamo fatti una ragione. E adesso diamo questa cosa ormai per scontata.”

Tutti gli esperti parlano di un picco che arriverà solo fra un po’, forse fra la metà e la fine di gennaio. Quindi dobbiamo aspettarci ancora più casi e una maggiore diffusione del virus a Ravenna?

“È così. Assolutamente sì. E noi abbiamo le stesse armi che avevamo prima per gestire così tanti casi, anche se moltissimi di questi non sono gravi.”

Tutta colpa della variante Omicron anche a Ravenna? Che è più diffusiva ma per fortuna ha conseguenze meno gravi di altre varianti del Coronavirus…

“Sembra proprio così, la Omicron ha un’attitudine a rimanere nelle alte vie respiratorie e una minore tendenza a intaccare i polmoni. Quindi abbiamo di fronte situazioni clinicamente meno rilevanti. Però, quando la diffusione è così elevata, c’è sempre il soggetto fragile che va incontro a complicazioni. Ci sono sempre diversi casi di persone che finiscono in ospedale. Quindi non basta dire che la Omicron è meno grave della Delta.”

In 4 giorni 4.678 casi positivi – al netto dei casi di oggi – ma appena 16 ricoveri… è grazie alla protezione dei vaccini e al fatto che la variante Omicron è tanto meno virulenta?

“Sì, è meno virulenta, ma – attenzione – questa minore virulenza va sempre associata alla somministrazione dei vaccini. Per chi non è vaccinato anche la variante Omicron può avere conseguenze molto pesanti e pericolose. L’idea che adesso uno non si vaccina, tanto la Omicron è meno grave è una sciocchezza: è meno grave, ma solo a patto che tu sia vaccinato. Inoltre, da noi non circola solo la Omicron, continua a circolare anche la Delta. Bisogna vaccinarsi, non ci sono alternative.”

Se continua questa enorme diffusione del virus, qualche conseguenza negativa per le strutture ospedaliere non può non esserci. Con un alto numero di infettati la possibilità che qualcuno finisca poi in ospedale cresce.

“Certo, lo dicevo anche prima. E c’è anche il caso di chi va in ospedale per altre patologie e poi si scopre lì che è positivo e allora, siccome è portatore dell’infezione, va trattato come un malato Covid, va messo in isolamento. Quindi ci sono conseguenze sull’operatività dell’ospedale in ogni caso. Va detto anche che grazie al vaccino in questo momento noi abbiamo molto meno ricoverati e, soprattutto, molte meno terapie intensive di un anno fa, malgrado i numeri dei contagiati siano molto superiori. È chiaro che l’andamento è differente: un anno fa meno casi ma più ricoveri e più terapie intensive, oggi molti più casi ma meno ricoveri e terapie intensive. A questo diverso andamento concorrono il fatto che la Omicron è meno grave, soprattutto per chi è vaccinato, e il fatto che quasi il 90% delle persone adulte a Ravenna ha ormai una copertura vaccinale.”

Ecco, il vaccino è una forma di protezione non è l’immunità: è bene ricordarlo sempre. Parlare di immunità alla malattia è fuorviante.

“Sì. La vaccinazione protegge in maniera efficace dalle forme gravi della malattia, non dall’infezione in sé. E il vaccino è stato messo a punto proprio per questo. L’obiettivo non è quello di prevenire il raffreddore, la tosse o la febbre ma di evitare che si trasformino in polmonite. E poi il vaccino ha effetto anche sulla trasmissione dell’infezione: il vaccinato non trasmette con la stessa virulenza di chi non è vaccinato, tuttavia può infettarsi e infettare lo stesso. Quindi, dopo essersi vaccinati, bisogna adottare ugualmente misure di protezione e di precauzione.”

C’è questa falsa idea che si è diffusa nella euforica campagna di vaccinazione: una volta che ci siamo vaccinati, liberi tutti. Così non è.

“Esatto. Con altre malattie lo si può fare. Con questa no. L’altra falsa idea che ci hanno messo in testa nei molti, troppi talk show televisivi, è di farci dei tamponi prima di andare a feste e cenoni, perché così saremmo stati tranquilli. Non è vero. Primo perché un tampone rapido ha una percentuale di errore anche del 30% e poi perché il tampone fotografa il tuo stato nel momento in cui lo fai, ma di lì a due o tre ore puoi positivizzarti.”

Il tracciamento è praticamente saltato con numeri così alti. Molte persone lamentano di non essere state chiamate dall’Ausl per il tampone…

“Adesso siamo concentrati sulla gestione dei casi. Di più non siamo in grado di fare con più di mille positivi al giorno. I tamponi ai contatti non vengono fatti più automaticamente. Chi ha avuto un contatto con un positivo ed è vaccinato non fa nemmeno la quarantena, con le ultime disposizioni.”

C’è l’auto-sorveglianza per i vaccinati.

“Esattamente. Il tampone viene fatto solo se subentrano sintomi. Come dicevo, siamo concentrati a gestire i casi positivi, e le assicuro che non è facile. Anche perché tutti quelli che si infettano devono comunque avere un tampone di fine quarantena, dobbiamo accertare la guarigione clinica. I positivi vengono raggiunti e si chiede loro di indicarci i contatti stretti. Se questi contatti sono persone vaccinate, non facciamo nulla. Se invece abbiamo di fronte persone non vaccinate attiviamo la quarantena. Ma con oltre mille casi al giorno, capisce anche lei che i tempi di risposta sono più lenti. Abbiamo dei problemi seri. Penso che non si possa gestire lo tsunami di oggi con gli strumenti di ieri.”

Insomma una cosa è gestire 100 positivi e una cosa è gestirne 1.000 sempre con lo stesso personale.

“No. Purtroppo con molte meno persone a disposizione. Nell’inverno scorso avevamo anche il supporto della Protezione civile, mentre la struttura commissariale aveva attivato dei contratti a tempo, di supporto. Noi adesso come personale Ausl dobbiamo gestire la campagna vaccinale, il sistema dei test o tamponi, la parte epidemiologica del Covid e poi c’è l’ospedale, perché le altre malattie non sono scomparse. Adesso stiamo reclutando tutto il reclutabile, anche i neolaureati di inizio dicembre. Ma siamo di fronte a carenze nella programmazione delle risorse umane nella sanità pubblica che vengono da lontano.”

La carenza di medici e infermieri non si risolve in un anno.

“No. Anche se si sapeva da tempo che il problema esisteva. Sapevamo che in questi anni molti professionisti sarebbero andati in pensione e avremmo avuto seri problemi a sostituirli. Se pensa che per formare un medico specialista servono 11-12 anni…”

Per quale strana ratio in tutti questi anni si è tenuta la Facoltà di Medicina a numero chiuso?

“Ma vede, il fattore limitante non è tanto o solo questo. La strozzatura è nel numero limitato di posti nelle scuole di specializzazione. In Italia per entrare nel Servizio Sanitario Nazionale occorre essere specialisti, non basta essere medici, ma le scuole di specializzazione hanno numeri molto ridotti. Solo adesso con la pandemia si è corsi ai ripari.”

Che cosa pensa delle lunghe file e lunghe attese sia al Pala De André per fare i tamponi, sia all’Hub Vaccinale dell’Esp? Si poteva fare diversamente e meglio per non creare tutti questi disagi ai cittadini?

“L’Hub Vaccinale Esp nelle condizioni normali, cioè nelle giornate in cui lavoriamo su appuntamento, non presenta problemi particolari. Il giorno di Capodanno abbiamo fatto un open day e si sono create file esagerate. La maggior parte delle persone ne hanno approfittato per anticipare la somministrazione, erano già prenotate per giorni e settimane dopo. Se uno sceglie di andare liberamente in un giorno di festa a farsi vaccinare deve munirsi di pazienza. Ci vuole comprensione. Il personale Ausl sta facendo dei grandi sacrifici e non da oggi. Ripeto, bisogna armarsi di pazienza, invece c’è gente che si arma di cattiveria.”

Invece al Pala De André?

“Qui tutto dipende da questa improvvisa fiammata di casi. Non è che possiamo tendere l’elastico a nostro piacimento e coprire tutte le esigenze in un colpo. Non abbiamo il personale di riserva a disposizione. Ci serve del tempo per adeguare il servizio a questo aumento di domanda di tamponi. Dalla prossima settimana proveremo ad aumentare i turni e stiamo cercando il personale.”

La domanda che molti oggi si fanno è questa: il vaccino non doveva fermare la diffusione della pandemia? Come mai c’è questa altissima circolazione? All’inizio si era detto con troppo ottimismo che con la vaccinazione dell’80% della popolazione si sarebbe ottenuta l’immunità di gregge… qualcuno ha sbagliato i calcoli e la comunicazione? Forse l’immunità di gregge è impossibile, come per il virus dell’influenza?

“È stato sbagliato parlare di immunità di gregge per questa malattia. Intanto perché c’era una fetta di popolazione che non poteva essere vaccinata. Solo adesso stiamo vaccinando i bimbi dai 5 agli 11 anni, prima non si poteva. Inoltre, il virus è ancora troppo giovane e non sappiamo ancora molte cose sul suo conto. Non sappiamo esattamente quanto dura la protezione. Né potevamo prevedere quanto fosse forte l’attitudine del virus a cambiare e a produrre varianti sempre diverse. Comunque, i limiti in quello che abbiamo fatto fin qui non debbono farci dimenticare i grandi risultati ottenuti. Perché anno scorso di questi tempi andavamo a letto alle 22, non potevamo andare al bar e al ristorante, al cinema o a teatro. E avevamo gli ospedali pieni e le terapie intensive sature. Oggi possiamo fare quasi tutto. L’impatto della malattia, pur con numeri così alti, oggi non è paragonabile a ieri. Questi sono i risultati della campagna vaccinale, che in Italia ha raggiunto circa il 90% della popolazione. Speravamo che la copertura vaccinale durasse di più, questo sì.”

Come mai tante persone si prendono il virus anche a distanza di poco tempo da un precedente contagio?

“Il Coronavirus ha questa tendenza: è lo stesso meccanismo del raffreddore. Uno può ammalarsi di nuovo. Adesso per effetto della grande diffusione della Omicron e dei vaccini si può immaginare e sperare che l’immunizzazione si estenda e che sempre più persone riescano ad evitare di ammalarsi e riammalarsi.”

Alla luce di quello che sta accadendo, lei ha dubbi sull’efficacia della strategia fin qui messa in campo contro il virus nei paesi occidentali e in Italia e qual è il suo giudizio sulla efficacia dei vaccini e della campagna vaccinale? Insomma dobbiamo e possiamo ancora fidarci: stiamo facendo la cosa giusta?

“Assolutamente sì. Stiamo facendo la cosa giusta per noi paesi ricchi. Non stiamo facendo la cosa giusta per quella parte del mondo che non può vaccinarsi. Perché finché il virus continuerà a diffondersi da qualche parte nel mondo e anche a mutare – non è un caso che la variante Omicron arrivi dal Sud Africa – ci sarà un rischio per tutti, anche per noi. Esserci accaparrati i i vaccini solo per noi non è lungimirante: bisogna vaccinare tutto il mondo. Non significa essere buoni, perché c’è anche un aspetto umanitario, significa avere un approccio strategico globale.”

Per concludere cosa vuol dire ai nostri concittadini.

“Di vaccinarsi e proteggersi. Chi non l’ha ancora fatto lo faccia subito. Chi ha già completato il ciclo faccia la dose aggiuntiva, per avere anche il Green Pass aggiornato. E poi bisogna vaccinare i più piccoli. Quindi i genitori devono portare i loro bimbi al CMP dove ogni pomeriggio teniamo le sedute destinate ai piccoli. Vaccinarsi è la prima cosa. E poi bisogna mantenere l’attenzione su tutte quelle misure di precauzione e protezione che ormai conosciamo a memoria, dalle mascherine all’igiene delle mani al distanziamento. E l’ultima che dico è: ci vuole pazienza. Noi stiamo facendo il massimo, sappiamo che stiamo lasciando indietro delle cose, perché la situazione è molto complessa. Non siamo ancora alla normalità.”

Qualcuno dice che nel 2022 riusciremo a sconfiggere il virus nel senso che riusciremo a gestire la pandemia senza essere sopraffatti. Ci crede e ci spera?

“Be’, già quello che vediamo oggi è molto diverso da ciò che vedevamo un anno fa. Per chi è vaccinato, nella maggior parte dei casi la Omicron è una sorta di influenza. Mi auguro che nel 2022 possiamo cominciare non a contare tutti i casi, ma solo i casi gravi, allora la prospettiva sarà diversa.”

Forse dovremmo cominciare a farlo già ora, non crede?

“Sì, forse siamo vicini a questo punto. Ma queste sono scelte che non competono a me.”