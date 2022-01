Dal 14 marzo al via il porta a porta e la nuova raccolta plastica/lattine in alcuni quartieri di Ravenna

In alcune zone residenziali di Ravenna dal 14 marzo partirà il nuovo sistema di raccolta porta a porta misto o integrale, a seconda dell’area interessata.

Per quasi 15 mila utenze domestiche delle zone di Agraria, Zalamella, Nullo Baldini, Lirica e Via Missiroli la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti. Per quasi 2.200 utenze di San Giuseppe,Teodorico, Via Chiavica Romea e Bassette, già servite prevalentemente dalla raccolta integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato), è previsto invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario, che partirà sempre il 14 marzo.

Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

“L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Attualmente, la percentuale di raccolta differenziata a Ravenna è del 62% – precisa l’assessore al coordinamento politiche ed investimenti per la transizione ecologica e PAESC (rifiuti, efficientamento energetico, mobilità, autorizzazioni ambientali) Gianandrea Baroncini– Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del nostro territorio”

Per informazioni due incontri online e 10 in presenza

Per avere maggiori informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti, l’Amministrazione Comunale ed Hera invitano a partecipare ai due incontri in modalità online che si terranno lunedì 10 gennaio e giovedì 10 febbraio dalle ore 18.30 alle 20.00: ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer tablet o cellulare, andando sul sito www.gruppohera.it/direttaravenna dove sono pubblicate le informazioni per accedere ai meeting.

Sono inoltre previsti incontri in presenza nelle seguenti date e luoghi (inizio ore 20.30):

Per le zone di Agraria, Zalamella, Nullo Baldini, Lirica e Via Missiroli:

· 12 gennaio e 7 febbraio: Centro sociale “Le Rose”, in via Sant’Alberto 73 (100 posti)

· 19 gennaio e 1 febbraio: Scuola Don Minzoni, via Cicognani 8 (350 posti)

· 20 gennaio e 3 febbraio: Centro Bosco Baronio, via Meucci 23 (200 posti)

· 27 gennaio e 9 febbraio: Legacoop, via Faentina 106 (120 posti).

Per quelle di San Giuseppe,Teodorico, Via Chiavica Romea e Bassette:

· 26 gennaio e 2 febbraio: Teatro Zodiaco, via Mattei 26 (90 posti).

L’accesso agli incontri sarà vincolato alle misure di prevenzione Covid: distanziamento sociale, Super Green pass) e dispositivi di protezione individuale (mascherina Ffp2).

La consegna a domicilio dei kit per il porta a porta

Da fine gennaio 2022, personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori, il cui numero e grandezza sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all’interno del contratto TARI.

Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.