Ravenna. Nidi e scuole dell’infanzia comunali: verso riapertura a tempo pieno maggior parte delle sezioni, aumentano le quarantene

La maggior parte delle sezioni che nel corso di questa settimana ha funzionato solo al mattino riprenderà a funzionare a tempo pieno. Lo comunica il Comune di Ravenna. Tuttavia, restano alcune criticità in due sezioni alle scuole dell’infanzia “Mani fiorite” e “Il grillo parlante”. Pertanto le sezioni che funzioneranno solo al mattino, nella giornata di lunedì 17 gennaio, in relazione alle informazioni attualmente disponibili, sono le seguenti: Scuola dell’infanzia Mani Fiorite 1^ sezione; Grillo Parlante 2^ sezione.

I genitori vengono informati tramite il personale insegnante attraverso le chat di sezione, su cui vengono indicati anche gli orari differenziati degli anticipi degli ingressi (dalle 7.30, 7.45, 8) e quindi delle chiusure, dalle 13.30 alle 14.

Purtroppo sono invece aumentate le sezioni in quarantena che ad oggi sono 22: 6 di nido e 16 di scuole dell’infanzia.

Si ricorda che la circolare del ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 dispone che contatti stretti con familiari positivi impongono la quarantena di 10 giorni per chi non è vaccinato; inoltre le sezioni di nido e scuole dell’infanzia restano comunque chiuse e l’attività didattica in presenza è sospesa per tutti gli iscritti alla sezione dove si è verificato un caso positivo, in applicazione della circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 dell’8 gennaio 2022.