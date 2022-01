Domenica 16 gennaio open day vaccinale dai 5 ai 19 anni. Ecco dove presentarsi e quando, senza prenotazione

Nuovo colpo di reni della campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Domani domenica 16 gennaio è un open day dedicato ai più giovani: per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, in almeno un centro vaccinale per ogni provincia della regione, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione, senza prenotazione e senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

In molti hub, proprio per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l’equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda. Le singole Ausl comunicheranno sui rispettivi siti internet aziendali le modalità organizzative e d’accesso agli hub.

Ecco le sedi vaccinali dell’open day di domenica 16 gennaio in Romagna (dalle 9 alle 19) per la fascia di età 5-19 anni:

• Ravenna: piano terra del CMP – Centro Medicina e Prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato 134 a Ravenna.

• Forlì: primo piano della Pediatria di Comunità in via Colombo 11 a Forlì.

• Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146 a Cesena.

• Rimini: piano terra della Pediatria di Comunità presso il ‘Colosseo’, in via Coriano 38 a Rimini.

Tutti le ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e sull’open day sono a disposizione sul sito http://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it