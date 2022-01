Mattinate di prevenzione sanitaria gratuita con la Croce Rossa di Ravenna anche nel mese di gennaio

In seguito al notevole gradimento riscosso dalle due mattinate di prevenzione sanitaria gratuita organizzate nel mese di novembre dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna in collaborazione con le parrocchie di San Lorenzo in Cesare e di San Vitale, martedì 18 e giovedì 20 gennaio nel rispetto dei protocolli anti Covid 19 torna a Ravenna la Campagna “Sentiamoci in Salute”, con i controlli gratuiti di temperatura corporea, saturazione dell’ossigeno, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e, a cura del tecnico audioprotesista, prova dell’udito.

Il programma:

Dalle ore 8,30 alle 12

– in collaborazione con la Parrocchia di San Biagio

Martedì 18 gennaio Ravenna

nell’Oratorio in via Chiesa 7

– in collaborazione con Consiglio Territoriale Area 5

Mercoledì 19 gennaio a Mezzano

presso la circoscrizione comunale

Piazza Della Repubblica 7

Non serve prenotazione. Si rilasciano immediatamente i risultati.

Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina e GREEN PASS. All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascun partecipante, verrà assegnato un biglietto numerato.