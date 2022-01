Open day vaccinale dedicato ai più giovani: in Romagna oltre 750 dosi somministrate in mattinata di cui 239 a Ravenna

Grande adesione già dalla mattinata del 16 gennaio all’open day vaccinale dedicato alla fascia 5 – 19 anni organizzato oggi in Romagna: alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 758 dosi, cosi suddivise: 239 Ravenna, 177 Cesena, 186 Forlì e 156 Rimini. A Ravenna i vaccini si stanno svolgendo a piano terra del CMP – Centro Medicina e Prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato.

L’open day dedicato ai più giovani vede per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, in almeno un centro vaccinale per ogni provincia della Regione, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione, senza prenotazione e senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

In molti hub, per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l’equipe vaccinale è affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda.