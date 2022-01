Casola Valsenio. Vetriceramici SRL paga un tampone antigenico rapido a settimana ai lavoratori. I complimenti dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale di Casola Valsenio si è voluta complimentare con l’azienda Vetriceramici SRL che, per aumentare i livelli di sicurezza in azienda e preservare la salute dei propri dipendenti, ha deciso di dare la possibilità a tutti i dipendenti di sottoporsi settimanalmente ad un tampone antigenico rapido.

“L’organizzazione e il costo sarà totalmente a carico della Vetriceramici e si svolgerà all’interno dei locali aziendali – viene spiegato in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune – . L’adesione all’iniziativa è a carattere volontario, anche se la Direzione si augura la massima partecipazione dei dipendenti”.

“Un’azione importante ed un servizio prezioso che va a rafforzare una procedura interna di contenimento di diffusione del virus già estremamente forte ed efficace, definita all’interno della certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori UNI ISO 45001, in linea con i protocolli nazionali, oltre che sottolineare il comportamento etico aziendale tracciato da tempo con la certificazione SA8000” proseguono dall’Amministrazione, che ringrazia la Vetriceramici SRL per “la forte attenzione che da sempre dedica alla salute dei suoi lavoratori, e per questa ulteriore azione di controllo i cui benefici non ricadono solo sui propri dipendenti, ma sull’intera comunità casolana”.