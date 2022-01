Conselice, il 18 gennaio incontro pubblico per parlare del nuovo sistema di raccolta porta a porta

Martedì 18 gennaio, alle 20.30, all’auditorium comunale di Conselice, in via Garibaldi 14 presso il municipio, ci sarà un incontro pubblico dedicato al nuovo sistema di raccolta rifiuti.

“Il nuovo sistema, che a Conselice partirà il 28 febbraio, prevede la raccolta porta a porta di organico e indifferenziato nelle zone residenziali, mentre per gli altri tipi di rifiuti rimane la raccolta con i cassonetti stradali – spiega la sindaca Paola Pula -. Queste modifiche si sono rese necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e recepiti dalla nostra Regione in termini di raccolta differenziata. Sicuramente adattarsi al nuovo sistema comporterà all’inizio qualche difficoltà, ma questo è l’unico modo per poter passare dall’attuale 66% di differenziazione al 79% previsto dal Piano regionale rifiuti. L’incontro di martedì serve proprio per chiarire dubbi e facilitare la transazione. Si tratta di un’evoluzione del servizio che guarda al futuro del nostro pianeta e alla sostenibilità ambientale: è importante che questi cambiamenti siano accompagnati da una presa di coscienza di ciascuno di noi, partendo dalle nostre abitudini per ridurre anzitutto la produzione di rifiuti, scegliendo prodotti senza imballaggi o con contenitori biodegradabili, e riducendo l’utilizzo di cose usa e getta”.

Per accedere all’incontro è necessario esibire il green pass rafforzato e indossare una mascherina di tipo Ffp2. Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare Hera al numero verde 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera “Il Rifiutologo”.

Inoltre, per maggiori informazioni è possibile anche consultare il sito del Comune di Conselice www.comune.conselice.ra.it.