Il Centro Cestha di Marina di Ravenna assume un divulgatore scientifico. Candidature giunte da tutta Italia

Il centro ricerche CESTHA, di Marina di Ravenna che si occupa di ricerca in ambito di pesca sostenibile e di studio e cura delle tartarughe marine è alla ricerca di una figura professionale, per ampliare lo staff. Nello specifico è alla ricerca di una risorsa per l’esecuzione di progetti divulgativi e disseminativi nonchè come supporto allo staff del centro nell’esecuzione dei progetti scientifici in corso. I dettagli sono pubblicati nell’annuncio sulla pagina facebook del centro.

Le candidature si sono aperte il 10 gennaio e si chiuderanno il 20 – dichiarano dal centro -. Al momento l’offerta di lavoro ha ricevuto un grandissimo riscontro, con numerose candidature arrivate da tutta Italia, addirittura dalle isole.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento di professionalità, tra le lettere di presentazione ricevute c’è chi addirittura ringrazia perchè, purtroppo, al giorno d’oggi pensare di lavorare (e quindi ricevere uno stipendio) in ambito ambientale è addirittura un’utopia – raccontano -. L’impronta del centro è infatti sempre stata quella di provare a riconoscere le competenze, lavorando su un modello di gestione innovativo che coinvolgesse e formasse giovani ricercatori”.

“Entro il 30 selezioneremo le risorse più rispondenti alla figura da noi cercata” conclude la direttrice scientifica Sara Segati, “per essere pronti prima dell’avvio della primavera”.