Situazione critica al drive through di Lugo, sindaci Ranalli e Piovaccari sollecitano Ausl Romagna

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, è intervenuto attraverso il suo canale facebook in merito alle numerose lamentele ricevute dalla cittadinanza per la situazione critica al drive through di Lugo.

“In questi giorni in molti mi avete scritto, privatamente o attraverso i social, per segnalare la situazione critica del Drive through di Lugo” esordisce Ranalli, specificando che “Con il collega Luca Piovaccari, referente per le politiche sanitarie dell’Unione Comuni della Bassa Romagna abbiamo raccolto diverse testimonianze, in particolare da parte di genitori.

Per questo abbiamo sollecitato Ausl della Romagna raccogliendo, come è tradizione nei nostri rapporti, la disponibilità a risolvere le problematiche perché l’attesa del tampone non diventi un calvario insopportabile.

A breve ci saranno novità e sono certo che, assieme, riusciremo a migliorare la situazione”.