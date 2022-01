Ricoveri in terapia intensiva: i non vaccinati rischiano 39 volte di più di un vaccinato con la terza dose

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli italiani con più di 12 anni non vaccinati è di 31,3 casi ogni 100mila, circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose di richiamo che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato è di 248,5 ricoveri per 100.000 abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri per 100.000 dei vaccinati con chi ha fatto la terza dose (circa 12 volte più alto) mentre il tasso di mortalità è di 52,9 decessi per 100.000 nei non vaccinati contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con terza dose, circa 33 volte più alto. Questi sono alcuni dei dati del Rapporto esteso dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato oggi e rilanciato dall’Ansa.

Dal 24 agosto scorso al 9 gennaio 2022 sono stati segnalati 108.886 casi di reinfezioni, pari a 2,7% del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni (3,2%) sul totale dei casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana precedente (3,4%). La probabilità di reifettarsi con il Covid è più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose e negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Intanto negli ospedali dell’Emilia-Romagna i pazienti ricoverati ‘con’ Covid ma non ‘per’ la sindrome provocata dal coronavirus oscillano tra il 10 e il 20% ma le strutture sanitarie sono in difficoltà nell’isolarli nei reparti, costringendo a rinviare un “rilevante” numero di interventi chirurgici e di ricoveri programmati. Quanto ai ricoverati ‘per’ la sindrome Covid-19, il paziente tipo ha tra 61 e gli 80 anni di età e per meno del 40% dei casi è senza vaccino, con un quadro clinico di media gravità. È lo spaccato regionale che emerge dall’indagine nazionale della Federazione internisti ospedalieri (Fadoi).

La difficoltà degli ospedali di mettere in isolamento i pazienti positivi ma asintomatici, rileva la federazione, sta mettendo a rischio di contagio chi il Covid non ce l’ha, ma essendo ricoverato per altre patologie ha pur sempre un profilo di maggiore fragilità. A preoccupare anche la pressione esercitata sui pronto soccorso. “Ancora gestibili” invece le assenze del personale sanitario a seguito dei contagi diffusi anche tra gli operatori ospedalieri. Mentre a livello nazionale si discute della necessità di scorporare i ricoveri dei positivi asintomatici arrivati in ospedale per altre patologie da quelli effettivamente per Covid-19, l’indagine Fadoi evidenzia che anche la gestione del primo gruppo di pazienti crea non poche difficoltà nella gestione di tutti gli altri pazienti ricoverati.