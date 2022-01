“Lunghe attese ma nessun caos. Il Pronto soccorso di Ravenna è un reparto ben organizzato”. L’esperienza di un paziente Covid

Il Pronto Soccorso è spesso e volentieri nell’occhio del ciclone, soprattutto in questi ultimi picchi pandemici. Le attese come si sa, sono spesso lunghe e molti sono i cittadini che se ne lamentano. Non tutti però sono di questo avviso e, quando accade, ci fa piacere riportare anche pareri diversi.

Ci riporta la sua esperienza Mario (nome di fantasia, per preservarne la privacy, n.d.r.), che nonostante la triplice dose di vaccino e tanta attenzione, si è trovato ad avere a che fare con il Covid 19. Inizialmente pochi sintomi, un po’ di febbre e soprattutto un terribile mal di gola, fino ad un apparente miglioramento, che però è stato seguito da un ripiombare nella malattia.

“Dopo alcuni giorni in cui credevo di stare uscendo dai malanni – racconta – la saturazione ha cominciato a scendere e, su consiglio dei dottori, ho preferito andare in Pronto Soccorso per fare i dovuti accertamenti”.

“Sono stato posto in attesa nella sezione dedicata ai positivi e subito un’infermiera si è presentata per prendermi i parametri vitali. Attorno a me c’era un movimento continuo di operatori sanitari e quello che ho notato in tutti, dai medici alle Oss, passando per infermiere ed infermieri, è stata una assoluta motivazione, competenza e correttezza del loro operato”.

“È vero – puntualizza – ho atteso a lungo per essere dimesso, quasi 10 ore, ma ero stato classificato come codice verde e nel frattempo mi è stata fatta una tac, analisi del sangue e tutto ciò di cui avevo bisogno. C’era anche necessità di tenermi in osservazione e questo si può fare solo restando in Pronto Soccorso. Quando è stato il mio turno, l’infermiere che si è occupato di me era preparato e informatissimo sulla mia situazione”.

“Mi ha colpito – aggiunge – che in una giornata intera di frequentazione del reparto e nonostante i ritmi frenetici di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori, non ne abbia visto nemmeno uno che sbuffava un po’ per la fatica. Anzi, c’era una signora anziana che si lamentava e un infermiere periodicamente andava a consolarla e coccolarla”.

“In 10 ore o dormi o osservi e pensi – spiega – e quel che ho potuto vedere io è stato un reparto estremamente funzionale: le stesse Oss avevano gli occhi puntati a controllare che tutto ciò che era di loro competenza funzionasse a dovere, che non ci fosse un bidone fuori posto”.

“Quel che voglio dire – conclude – non è solo che gli operatori del Pronto Soccorso sono preparati e motivati, ma anche che sono ben organizzati. Io la disorganizzazione e il caos che spesso si chiamano in causa, proprio non li ho visti. Certo, con più risorse si può sempre fare meglio, ma bisogna anche saper vedere quello che c’è: un reparto funzionale e ben gestito”.