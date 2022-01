Domenica 30 gennaio in Romagna nuovo Open Day per la fascia 5-19 anni in 8 punti vaccinali. L’appello dei pediatri

Domenica 30 gennaio Ausl Romagna aderisce al secondo Open day regionale dedicato ai giovani e giovanissimi che hanno dai 5 ai 19 anni di età, aumentando il numero delle sedi vaccinali disponibili che passano da 4 a 8.

A Ravenna la sede designata è il piano terra del Centro Medicina e prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato 134 dalle 9 alle 19. In provincia le sedi previste sono il padiglione C dell’Ospedale di Lugo, piano terra, in viale Masi 3, dalle 9 alle 14 e il padiglione B della Fiera di Faenza in viale Risorgimento 3, dalle 9 alle 14.

A Forlì l’appuntamento è al primo piano della Pediatria di Comunità in via Colombo 11, nel capoluogo, dalle 9 alle 19. A Cesena l’hub prescelto per l’open day è la Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 147 dalle 9 alle 19. Aperta alle vaccinazioni anche la Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi, in via Cesare Abba 102, a Cesenatico dalle 9 alle 14.

A Rimini la sede delle vaccinazioni sarà la Pediatria di Comunità in via Coriano 38 dalle 9 alle 19. Possibile vaccinarsi anche dalle 9 alle 14 nel centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde, in via Berlinguer 3 a Riccione.

Si ricorda che per accedere non occorre la prenotazione. Il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori

Al 26 gennaio in Romagna nella fascia 5-11 anni i bambini ad avere ricevuto una dose di vaccino sono 11.660 (4.232 Ravenna, 2.427 Cesena, 2.221 Forlì, 2.780 Rimini), quelli ad aver ricevuto il ciclo completo sono 2.875 (994 Ravenna, 684 Cesena, 554 Forlì, 643 Rimini).

Nella fascia 12-19 anni, i ragazzi che al 26 gennaio hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 71.322 (24.095 Ravenna, 11.923 Forlì, 20.874 Rimini , 14.430 Cesena), quelli che hanno ricevuto il ciclo completo sono 61.280 (21.081 Ravenna, 10.162 Forlì, 17.699 Rimini, 12.338 Cesena), quelli infine che hanno ricevuto la terza dose sono 14.155 (5.759 Ravenna, 2.178 Forlì, 3.264 a Rimini, 2.954 a Cesena).

Complessivamente, tra prime e seconde dosi, i vaccini somministrati ai bambini 5-11 anni sono 14.535, mentre nella fascia 12-19, tra prime, seconde e terze dosi, i vaccini somministrati sono 146.757.

Si informa inoltre che, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, per i ragazzi in età scolare che necessitano di effettuare il tampone di fine quarantena la domenica, giorno di chiusura della maggior parte delle farmacie, è possibile effettuare un tampone molecolare presso i drive through dell’Azienda, presentando agli operatori sanitari il provvedimento di inizio quarantena dell’Igiene Pubblica, unitamente alla tessera sanitaria. Il referto sarà disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Si precisa che non è possibile assicurare che tutti i referti siano disponibili in tempo utile per l’accesso a scuola del lunedì e per questo motivo è preferibile accedere al Drive al mattino.

E per informare, rassicurare e convincere i genitori i Pediatri Ospedalieri, di Famiglia e di Comunità dell’Ausl Romagna lanciano un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione. Ecco il testo integrale dell’appello.

LA VACCINAZIONE PER IL COVID NELLA FASCIA DI ETÀ 5-11 ANNI NON PUÒ ESSERE RIMANDATA

Di fatto l’infezione da Coronavirus è sempre di più una malattia pediatrica che deve porre ogni genitore di fronte alle seguenti riflessioni:

È vero che l’infezione nei bambini e adolescenti è spesso asintomatica o poco sintomatica, ma proprio perché è in questi momenti sempre più diffusa, ci sono dei casi complicati anche in età pediatrica-adolescenziale, sia per l’infezione acuta, sia per i possibili rischi a distanza. Nelle pediatrie della Romagna da inizio gennaio si stanno ricoverando da 1-2 bambini al giorno per infezione da Covid e il ricovero non è mai una esperienza piacevole per il bambino e la famiglia.

La speranza è che con questa variante Omicron non ci siano le complicanze a distanza (tra questi la famosa malattia infiammatoria multi sistemica, MIS-C e l’aumento dimostrato dei casi di diabete) ma non abbiamo alcuna sicurezza per dirlo.

La larga diffusione del virus sta continuando a limitare tutti quelli che sono i diritti dei nostri bambini-adolescenti in merito alla loro doverosa frequenza della scuola, dei compagni, delle attività sportive e di tutto quello riguarda la loro crescita educativa e di vita, fatta di relazioni, gioco e vicinanza con gli amici e le persone care. I danni di una privazione di questi diritti a distanza (ma anche ora) può avere conseguenze che vogliamo e in parte possiamo evitare.

Nella scelta di prevenzione di questi rischi dovuti all’infezione c’è il vaccino! con milioni di dosi che sono state somministrate da chi ci ha preceduto nella campagna vaccinale in altre nazioni.

Il vaccino previene la malattia nel 90% dei casi. Lo sanno bene gli adolescenti che sono corsi a vaccinarsi, senza problemi e con documentati vantaggi per le ragioni dette.

Il vaccino non è pericoloso: su oltre 9 milioni di dosi somministrate negli Stati Uniti si sono verificati pochi casi di dolore nelle sede di somministrazione, un po’ di malessere e un po’ di febbre, il tutto risolto in 1-2 giorni.

La famosa miocardite si è verificata in 13 bambini su 9 milioni di somministrazioni nella fascia di età 5-11 anni ed è adeguatamente gestibile e superabile senza esiti. Va considerato che il rischio di miocardite dopo l’infezione da Covid è almeno 100 volte maggiore rispetto a quello del vaccino.

Con la variante delta e negli adolescenti il vaccino si è dimostrato efficace nel prevenire nel 90% dei casi la malattia infiammatoria sistemica (MIS-C) e sempre nel 90% dei casi le forme gravi che richiedono raramente un’alta intensità di cura e il ricovero in rianimazione (e anche i pochissimi casi di morte). Pensiamo che possa essere efficace per queste gravi complicanze anche nella fascia di età 5-11 anni.

Tutte le scelte che facciamo come pediatri insieme con i genitori e sentendo quando possibile il parere dei nostri bambini, sono rivolte a un bilancio dei benefici dei nostri interventi rispetto ai rischi. E per i motivi detti, i vantaggi della vaccinazione ci sono tutti e devono spingerci a un semplice gesto consapevole e motivato che è quello di “vaccinarsi” senza altri indugi.

Ricordiamo che non ci sono specifiche controindicazioni per la vaccinazione. Non lo sono le patologie allergiche, l’asma, i difetti delle difese immunitarie che anzi rappresentano un’indicazione importante per la vaccinazione. Lo stesso vale per tutti i bambini che soffrono di malattie croniche e che sono a maggiore rischio di avere una infezione da Covid più importante. L’unica attenzione prima della somministrazione riguarda le rarissime pregresse reazioni anafilattiche a qualche eccipiente contenuto nel vaccino.

Nei bambini che hanno avuto il Covid la domanda che ci si pone è se devono essere lo stesso vaccinati e a che distanza. Se si è avuta l’infezione (tampone positivo), è possibile fare un’unica dose di vaccino dopo 3-6 mesi dal contagio. E per vaccinarsi non occorre sapere se il bambino ha avuto o meno l’infezione. Il vaccino in chi ha avuto l’infezione non lo espone a rischi.

La scelta vaccinale deve pensare a ora e anche al futuro. L’immunità da vaccino sembra essere più potente di quella da malattia e proprio per questo dobbiamo avere una base di protezione che ci servirà anche per i prossimi mesi-anni. Anche immaginando un vaccino in futuro adattato rispetto alle varianti ma che trova, in chi si è vaccinato, una base solida per favorire il “rinforzo” delle sue difese contro il virus.

Come pediatri ci stiamo impegnando per sensibilizzare gli organismi preposti per arrivare ad una semplificazione di quelle che sono le attuali procedure scolastiche, per favorire la presenza dei bambini-adolescenti in classe ed evitare chiusure. La vaccinazione può favorire di arrivare a questa necessaria e doverosa semplificazione.