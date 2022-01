Nuova mini spazzatrice elettrica in arrivo in centro storico a Cervia

Da pochi giorni per le vie del centro storico di Cervia è operativa una macchina spazzatrice semovente azionata da un motore elettrico tramite spazzola rotante e aspirazione che consente una rapida e più minuziosa pulizia delle strade. Questo innovativo macchinario ecologico a zero inquinamento sarà operativo nel centro cittadino ed è inserito nel piano integrato di spazzamento meccanizzato dei vicoli del centro storico ed è acquistato nell’ambito della gara di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e dedicato alle zone pedonali.

La mini spazzatrice, ottima per la pulizia delle strade più strette, è dotata anche di un’apposita spazzola metallica per rimuovere il guano di volatili, di un tubo per l’aspirazione e un’apposita lancia per l’eventuale igienizzazione delle caditoie. Il macchinario inoltre è in grado di aspirare e soffiare aria e dispone di un serbatoio d’acqua eventualmente utilizzabile anche per piccoli lavaggi mirati.

“Lo scopo della spazzatrice è di igienizzare al meglio le nostre vie centrali e di garantire una pulizia quotidiana e continua – commenta il sindaco Massimo Medri – . L’acquisizione da parte di Hera di questo nuovo macchinario si inserisce infatti nelle Linee di questa Amministrazione che intende tutelare la città e la qualità della vita di tutti i cervesi anche sul fronte della pulizia urbana.”