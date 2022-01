Raccolta rifiuti a Villanova di Bagnacavallo: assemblea per presentare il nuovo sistema

Il 31 gennaio a Villanova si terrà un’assemblea di Hera, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, per presentare le modifiche al sistema di raccolta di rifiuti anche alle persone che non erano riuscite a partecipare all’incontro svoltosi il 14 gennaio.

L’assemblea aggiuntiva, dedicata sempre ai residenti a Villanova e Traversara, si terrà presso la Sala Azzurra del Palazzone, in piazza Lieto Pezzi 3 a Villanova, lunedì 31 gennaio alle 20.30. Per l’ingresso è necessario il Green pass.

Si tratterà anche dell’ultimo dei numerosi incontri promossi per informare la cittadinanza interessata ai cambiamenti introdotti per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti. Poi, dal 14 febbraio la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sarà trasformata in porta a porta “misto”, con la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre per le utenze non domestiche la raccolta porta a porta sarà di tipo integrale, ovvero di tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato. Ci sarà poi un’ulteriore novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato di Hera 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure scrivere alla mail dedicata differenziatabagnacavallo2021@gruppohera.it

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app Il Rifiutologo.