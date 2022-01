Coronavirus a Ravenna. 1.013 casi con 1.543 tamponi. Tre i morti, due uomini di 77 e 90 anni e una donna di 83 anni

Il punto Covid in provincia di Ravenna oggi 31 gennaio

Sul territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 1.013 casi: si tratta di 488 maschi e 525 femmine. I tamponi eseguiti sono stati 1.543. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi. si tratta di 2 uomini di 77 e 90 anni e una donna di 83 anni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 96.685. Nemmeno oggi è stata fornita l’informativa del dettaglio dei nuovi casi positivi al Coronavirus suddivisi per ciascuno dei 18 comuni ravennati.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna oggi 31 gennaio

Sono 8.983 i casi segnalati oggi con 31.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,4%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi è di 34,2 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.050.480 casi di positività.

Vaccinazioni – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.685.910 dosi; sul totale sono 3.700.162 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,1%. Le terze dosi fatte sono 2.341.290.

Open day regionale 5-19 anni del 30 gennaio – Nell’Open day regionale di ieri, domenica 30 gennaio, dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 4.386 vaccinazioni da Piacenza a Rimini: 2.514 dosi somministrate a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, 2.163 dosi a ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni. In particolare, a Piacenza sono state somministrate 114 dosi, di cui 36 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, 1.872 Parma (di cui 1.115 ai bambini), 346 a Reggio Emilia (di cui 291 ai bambini), 369 a Modena (di cui 88 ai bambini), 377 a Bologna (di cui 194 ai bambini), 92 a Imola (di cui 49 ai bambini), 383 a Ferrara (di cui 175 ai bambini), 418 a Ravenna (di cui 250 ai bambini), 249 a Cesena (di cui 118 ai bambini), 224 a Forlì (di cui 122 ai bambini), 233 a Rimini (di cui 76 ai bambini).

In particolare, l’adesione alla campagna vaccinale per i 5-11enni è legata anche al dato di chi in questa fascia di popolazione è guarito dal Covid. L’ultimo Report settimanale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 28 gennaio (pubblicato su governo.it), registra in Emilia-Romagna la 1^ dose fatta a 76.533 bambini e ragazzi 5-11enni (28,48%), oltre alla dose unica per 665 di loro, cui aggiungere 33.994 guariti. In totale, sommando 1^ dose, dose unica e guariti, si arriva al 41,37% dei 5-11enni in regione.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Ricoveri – I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-2 rispetto a ieri, pari a -1,3%), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale, 88 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,1 anni), il 59%; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 19 a Parma (invariato); 14 a Reggio Emilia (invariato); 21 a Modena (invariato); 35 a Bologna (-1); 10 a Imola (-1); 13 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (-1); 15 a Rimini (+1).

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.701 (+69 rispetto a ieri, +2,6%), età media 71,5 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 372.179 (-7.899). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 369.329 (-7.966), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 16.846 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 663.213.

La situazione dei contagi nelle province:

Bologna: + 1.737 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 213.765)

+ 1.737 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 213.765) Circondario imolese: + 331 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 32.797

+ 331 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 32.797 Modena: + 1.438 per 165.431 totali

+ 1.438 per 165.431 totali Reggio Emilia: + 1.229 per 115.725 totali

+ 1.229 per 115.725 totali Rimini: + 708 per 105.450 totali

+ 708 per 105.450 totali Ravenna: + 1.013 per 96.685 totali

Parma: + 290 su 84.008 totali

290 su 84.008 totali Ferrara: + 835 per 67.765 totali

+ 835 per 67.765 totali Cesena: + 542 per 59.890 totali

+ 542 per 59.890 totali Piacenza: + 348 per 58.921 totali

+ 348 per 58.921 totali Forlì: + 512 per 50.043 totali

Purtroppo, si registrano 36 decessi:

4 in provincia di Piacenza (due donne di 93 e 95 anni e due uomini di 63 e 88 anni)

5 in provincia di Parma (due donne di 85 e 100 anni e tre uomini di 57, 83 e 95 anni)

3 in provincia di Reggio Emilia (tutti uomini di 47, 80 e 88 anni)

2 in provincia di Modena (due uomini di 59 e 88 anni)

5 in provincia di Bologna (due donne di 76 e 83 anni, tre uomini di 58, 79 e 86 anni)

5 in provincia di Ferrara (due donne di 84 e 89 anni e tre uomini di 76, 91 e 96 anni)

3 in provincia di Ravenna (una donna di 83 anni e due uomini di 77 e 90 anni)

3 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 84 anni e due uomini di 78 e 86 anni)

6 in provincia di Rimini (due donne di 79 e 90 anni, quattro uomini di 74, 80, 81 e 84 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.088.