Consiglio comunale sulla sanità a Ravenna. Le risposte di ASL Romagna sui disagi al Pronto Soccorso e al Drive through del Pala De André

Importante seduta del Consiglio comunale sulla sanità a Ravenna, sulle strutture ospedaliere e sull’assistenza territoriale oggi 1° febbraio a Palazzo Merlato, con la presenza dei massimi dirigenti dell’ASL Romagna dal Direttore Generale Tiziano Carradori al Direttore Sanitario Mattia Altini, dalla Direttrice dell’Ospedale Francesca Bravi alla Direttrice del Distretto socio-sanitario Roberta Mazzoni alla Direttrice dell’Igiene pubblica Raffaella Angelini. In apertura di seduta ci sono state tre interrogazioni.

Sui dispositivi sanitari per l’inoculazione del vaccino anti-Covid senza iniezione

La prima del consigliere Giancarlo Schiano (M5S) che ha chiesto se a Ravenna sono in uso i dispositivi sanitari per l’inoculazione del vaccino anti-Covid senza iniezione, per andare incontro all’esigenza delle persone affette da fobie gravi legate appunto all’ago e alla puntura. ASL Romagna ha risposto, tramite il Sindaco Michele de Pascale, affermando che l’hub vaccinale di Ravenna è dotato di tali dispositivi destinati esclusivamente a persone affette da fobie con presenza di fenomeni di grave ansia e di panico.

Sulle lunghe attese al Pronto Soccorso di Ravenna

La seconda interrogazione del consigliere Giacomo Ercolani (Lega) ha riguardato la situazione del Pronto Soccorso di Ravenna nelle settimane scorse, quando ancora una volta si sono registrati episodi gravi di disagio – denunciati dalla stampa – con pazienti che hanno dovuto aspettare ore e giorni prima di essere visitati. Ercolani ha chiesto quali interventi siano previsti per dare risposta a tale situazione.

Anche in questo caso ha risposto il Sindaco Michele de Pascale, dando lettura di una nota dell’ASL Romagna. “Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna ha una struttura progettata agli inizi del 2000, che aveva come riferimento un numero di accessi significativamente inferiore a quelli attuali. – recita la nota – L’incremento percentuale di accessi è stato col tempo pari a circa il 20% rispetto all’inizio degli anni 2000, oltre 20.000 accessi annui in più fino ad arrivare a quelli attuali, che sono circa 100 mila accessi all’anno. Il numero totale di accessi corrisponde, quindi, a una media di circa 250 pazienti al giorno con un tasso ogni 1.000 abitanti che è più alto della media regionale. Nel 2019, infatti il tasso era 464 a fronte di una media regionale di 394 per 1.000 abitanti. Anche nel 2020 nonostante la riduzione generale del numero degli accessi in Pronto Soccorso, il tasso di Ravenna è stato 310 ed è rimasto superiore alla media regionale di 271. Inoltre, le caratteristiche dei pazienti che vi accedono sono mutate nel corso degli ultimi decenni. Negli anni 2000 gli accessi erano caratterizzati, infatti, prevalentemente da eventi acuti traumatologici. Oggi siamo di fronte a un progressivo invecchiamento della popolazione che si caratterizza per la cronicità e la polipatologia che comporta tempi di processazione dei casi più lunghi, oltre che una maggiore complessità assistenziale. Ciò ha reso necessaria una riqualificazione organizzativa e strutturale del Ps.”

“A questa situazione si è aggiunto l’effetto dirompente della pandemia, che ha modificato la medicina d’urgenza, dovendo gestire malati infettivi e continuare a garantire cure a persone non infette, oltre che ridurre il rischio attraverso la stratificazione di percorsi ad alta e bassa intensità di cura. – continua la nota dell’ASL – Per quanto riguarda il tempo di permanenza in Pronto Soccorso, dal 2011 è rimasto costante fino all’inverno del 2020, momento in cui ha subito un forte aumento, poi parzialmente riassorbito a partire dal febbraio 2021, fino ad assestarsi su un valore medio di circa 387 minuti. Questo è il tempo mediano di permanenza al Pronto Soccorso di Ravenna. Il tempo di boarding che come noto identifica, invece, il tempo di attesa del posto letto all’interno del Pronto Soccorso per i pazienti già valutati – ed è uno dei fattori più influenti nel creare rallentamenti – è cresciuto da 59 minuti del 2019 a 240 minuti del 2020 poi dal febbraio 2021 c’è stato un sensibile calo a 163 minuti del tempo mediano di boarding. Il miglioramento dei tempi di permanenza e di boarding dei pazienti nel contesto di una così difficile situazione è un indicatore di efficacia delle misure messe in campo per fronteggiare il problema del sovraffollamento.”

La nota ASL Romagna elenca poi tutte le misure messe in atto nell’ultimo anno per fare fronte all’emergenza e produrre i primi significativi risultati con importanti lavori di ristrutturazione che hanno ampliato di circa 800 metri quadrati lo spazio a disposizione dei pazienti in attesa di ricovero al Pronto Soccorso con un aumento di 24 posti letto di admission and discharge room e la possibilità di utilizzare un box di isolamento con pressione negativa.

Dal punto di vista strutturale è previsto un “progetto di ampliamento ulteriore di più di 800 metri quadri attraverso una nuova costruzione in cui collocare l’area dell’alta e media complessità, nonché un’area dedicata esclusivamente a pazienti Covid. È prevista la riconversione della camera calda di circa 500 metri quadrati da dedicare a due aree di attesa e triage separate per percorsi ad alto rischio infettivo e percorsi puliti e l’area ambulatoriale a bassa intensità. È prevista la modifica impiantista dell’area di circa 400 metri quadrati ove attualmente sono collocati i codici gialli al fine di prevedere l’area OBI, ricavando anche 2 box isolati. Sono previste aree per la radiologia di emergenza, tac e Ps ortopedico per complessivi 1.400 metri mq. Infine la realizzazione di una nuova camera calda di circa 300 metri quadrati. Il progetto esecutivo è già concluso e prevede la messa in opera del cantiere nel 2022 e il termine dei lavori programmato in 2 anni.”

Sui disagi dovuti alle file chilometriche e alle attese record di 4 ore per un tampone al Drive through del Pala De André

La terza interrogazione è stata quella del consigliere Alvaro Ancisi (LpRa) che ha puntato il dito sui disagi dovuti alle file chilometriche e alle attese record di 4 ore per un tampone al Drive through del Pala De André, chiedendo perché non si sia potenziato il servizio e non si sia dotato il pubblico in attesa di locali di servizio per poter espletare bisogni fisiologici essenziali.

Anche in questo terzo caso il Sindaco Michele de Pascale ha dato lettura di una nota scritta di ASL Romagna. “Il numero degli accessi al Drive through del Pala De André è stato mediamente di circa 5-600 al giorno nelle prime 3 settimane di dicembre 2021 ed è incrementato in modo esponenziale l’ultima settimana di dicembre e per tutto il mese di gennaio 2022 fino ad arrivare a 1.800 accessi al giorno nella seconda settimana di gennaio. – recita la nota – Tutto ciò ha provocato un maggiore intasamento delle file e lunghe attese soprattutto in alcune fasce orarie e alcuni giorni. Per fronteggiare questo sovraccarico di richieste sono stati presi provvedimenti organizzativi e gestionali. A far data dall’11 gennaio 2022 si è provveduto al potenziamento degli infermieri presso il Pala De André, in particolare nella fascia pomeridiana dedicata alle richieste di tamponi da parte dei medici di medicina generale con accesso diretto, al fine di ridurre i tempi di processazione degli utenti e le file di attesa. Dal 12 gennaio è stato implementato il servizio con un nuovo punto per i tamponi creato al CMP, interamente dedicato al trattamento dei casi in ambito scolastico, al fine di agevolare l’accesso di bambini e famiglie. Questo nuovo punto tamponi ha ridotto gli accessi al Pala De André. È attivo dal lunedì al sabato e presenta una potenzialità produttiva di circa 300 tamponi nella fascia oraria 14 – 19.”

Per quanto riguarda, invece, la mancanza di servizi igienici per chi era in fila al Pala De André, ASL Romagna afferma che i bagni chimici non garantiscono la sicurezza igienica (non vi sarebbe la possibilità del lavaggio di mani con acqua e sapone e non sarebbe garantita la necessaria disinfezione delle superfici), anzi la loro adozione potrebbe “rivelarsi un pericoloso veicolo di trasmissione del virus”.

ASL precisa, infine, che nell’ultima settimana di gennaio il numero medio di accessi giornalieri al Drive through del Pala De André si è normalizzato ed oggi non è superiore a 600 utenti.