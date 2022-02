Falcinelli (Presidente Medici Ravenna) su Lettera di denuncia dei Medici di Famiglia: “Osservazioni corrette, spero segua una fase propositiva”

In merito alla lettera e alla posizione espressa dagli oltre 200 Medici di Famiglia romagnoli , abbiamo intervistato Stefano Falcinelli, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Ravenna, informato dai giovani colleghi prima della diffusione alla stampa.

“Innanzi tutto ritengo significativo, il fatto che questa lettera sia stata sottoscritta soprattutto da giovani Medici di Famiglia, 40enni o poco più – commenta Falcinelli -. Il nucleo dei firmatari è infatti formato da colleghi che si sono affacciati da poco alla professione e ritengo che, nell’evidenziare determinate criticità, siano mossi dalla volontà di rifondare la Medicina Generale. Inoltre, è bene sottolineare che la lettera nasce da un nucleo di colleghi romagnoli ma in breve tempo ha ottenuto consensi da parte di Medici di Famiglia di tutta Italia”.

Il Presidente dell’Ordine spiega che non ritiene si tratti di un’iniziativa fine a se stessa, solo per denunciare un forte un disagio. Falcinelli la definisce un primo passo: ”ritengo che seguirà una fase propositiva, in cui verranno suggerite delle soluzioni, sapendo bene che vi sono dei tavoli di trattativa nazionale a cui fare riferimento. Questi giovani colleghi saranno un canale per portare avanti idee e proposte. Questa è stata solo una prima azione per porre il tema all’attenzione dei cittadini e degli interlocutori nazionali, sia sindacali che istituzionali”.

Falcinelli sottolinea un aspetto che ritiene importante: “La difficile situazione attuale è in gran parte conseguenza dalla pandemia poiché, in particolare negli ultimi tempi, al medico di famiglia è stato richiesto soprattutto di seguire la parte burocratica-amministrativa, producendo documenti e certificati per avvio e fine quarantena, per i Green pass, ecc… Ciò ci ha costretti a rinunciare ad una delle cose più importanti di questo lavoro: visitare i pazienti, ascoltarli, guardarli in faccia. Insomma avere un contatto medico-paziente, fondamentale per lavorare bene”.

“Purtroppo attualmente i Medici di Famiglia sono diventati un capro espiatorio per questioni burocratiche e non puramente sanitarie – prosegue Falcinelli -. E tutto questo rischia di creare una frattura tra medico e paziente, poiché il cittadino cerca risposte che il medico non sempre è in grado di dare”.

Tra le criticità messe in risalto nella lettera vi è anche il problema dell’aumento del numero degli assistiti, che, a causa della mancanza di Medici di Famiglia, per ciascun medico potrebbero passare da 1500 a 1800. “Senz’altro hanno ragione, poiché si rischia di diminuire la qualità dell’assistenza. Però d’altra parte il problema è oggettivo perché legato al pensionamento di un gran numero di medici – spiega Falcinelli -. Da anni, sia la FNOMCeO la Federazione degli Ordini sia l’Enpam ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri, hanno denunciato questo pericolo e ora una soluzione va trovata. Imporre dall’alto l’aumento del numero di pazienti, non è la soluzione ideale ma è anche vero che a tutti va garantita un’assistenza. Un’altra soluzione, annunciata recentemente dalla Regione Emilia Romagna è quella di aumentare il numero di assistiti per i medici in formazione, che prima potevano averne al massimo 500, ora sono passati a 650 e si sta pensando di portarli a 1000″ .

Sempre nella lettera, una delle soluzioni ipotizzate per venire incontro alle esigenze dei pazienti è la Medicina di Gruppo. A tale proposito Falcinelli, che da anni fa parte di un Nucleo di Cure Primarie a Ravenna, si dice concorde: “Questa è una strada non più eludibile. In futuro non potranno esserci medici di famiglia che lavorano da soli ma dovranno essere associati, garantire la continuità assistenziale, avere una segreteria e delle piccole attrezzature diagnostiche nel proprio studio. Ad oggi ci sono ancora delle resistenze a lavorare assieme ma il futuro della medicina di famiglia è in questa modalità”.