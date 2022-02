Open day vaccinali per la fascia 5-19 anni: dal 5 febbraio in Emilia-Romagna diventano un appuntamento fisso del sabato

Da qualche giorno in Emilia-Romagna i contagi da Covid-19 frenano e anche sul fronte dei ricoveri si registra un rallentamento, ma il virus continua a circolare tanto soprattutto tra i più giovani. Per questo motivo la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, ha deciso di proseguire sulla strada degli Open day vaccinali dedicati alla popolazione in età scolastica – che si sono svolti per due domeniche , il 16 e il 30 – trasformandoli in un appuntamento fisso del .

A partire dal 5 febbraio, infatti ogni i bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni potranno vaccinarsi da mattina a sera, da Piacenza a Rimini, seguendo le programmazioni predisposte dalle singole Aziende sanitarie (VEDI SOTTO); naturalmente nel caso dei minorenni sarà necessaria la presenza di un genitore con documento e delega dell’altro genitore, o di chi ha la tutela legale.

“La sfida adesso è vaccinare i bambini- commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. In Emilia-Romagna quasi il 95% della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, un risultato straordinario. Nella fascia 5-11 anni, che è partita con le vaccinazioni per ultima, la somministrazione della prima dose ha raggiunto circa il 31% della popolazione, considerando che 60mila bambini positivi negli ultimi tre mesi non possono essere vaccinati, di fatto uno su cinque. Ma è necessario accelerare, perché proprio tra loro il virus continua a circolare molto: con l’Open day fisso del vogliamo agevolare il più possibile i genitori, affinché possano sfruttare le occasioni proposte per fare la scelta giusta, vaccinare i propri figli”.

IN ROMAGNA

Come detto, Ausl Romagna intensifica la proposta vaccinale per la popolazione in età scolare, dedicando ogni sabato, a partire da sabato 5 febbraio, open day vaccinali straordinari e introducendo l’accesso libero, senza prenotazione, per la somministrazione dei vaccini a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni. Un ulteriore sforzo messo in campo dall’Azienda Sanitaria della Romagna per accelerare sulle vaccinazioni ai più giovani, andando incontro alle esigenze delle famiglie che potranno così cogliere queste nuove opportunità per vaccinare i propri figli.

Open Day Vaccinali

Anche l’Azienda USL Romagna promuove ogni sabato, a partire da sabato 5 febbraio, Open Day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione).

Ecco le sedi e gli orari dell’open day di sabato 5 febbraio per la fascia 5 – 11 anni:

Ravenna: Pediatria di Comunità I° piano, c/o centro vaccinale CMP: attivo dalle 9 alle 19

Pediatria di Comunità I° piano, c/o centro vaccinale CMP: attivo dalle 9 alle 19 Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra dalle 9 alle 19

Ospedale Padiglione C piano terra dalle 9 alle 19 Faenza: Fiera Padiglione B: attivo dalle 9 alle 19

Fiera Padiglione B: attivo dalle 9 alle 19 Forlì: Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi , dalle 13 alle 19

Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi , dalle 13 alle 19 Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146, dalle 9 alle 19

Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146, dalle 9 alle 19 Cesenatico, Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi dalle 9 alle 19

Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi dalle 9 alle 19 Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 9 alle 19

Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 9 alle 19 Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 9 alle 19

I ragazzi della fascia di età 12 – 19 potranno invece accede liberamente nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio.

Vaccinazioni anche senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 19 anni

Da lunedì 7 febbraio, nel territorio dell’Azienda USL della Romagna sia per i bambini di 5-11 anni sia per i ragazzi della fascia di età 12-19 anni, la vaccinazione sarà ad accesso libero, senza prenotazione. In particolare:

Sedi dedicate ai bambini dai 5 ai 11 anni

Ravenna : centro vaccinale CMP Piano terra, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30;

: centro vaccinale CMP Piano terra, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30; Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30;

Ospedale Padiglione C piano terra, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30; Faenza: Fiera Padiglione B, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30.

Fiera Padiglione B, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30. Forlì : Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30. Cesena: Pediatria di Comunità Piazza Anna Magnani, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Pediatria di Comunità Piazza Anna Magnani, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30. Cesenatico: ospedale Marconi, presso ambulatori di pediatria di comunità, tutti i martedì dalle 14,30 alle 19,30

ospedale Marconi, presso ambulatori di pediatria di comunità, tutti i martedì dalle 14,30 alle 19,30 Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30

centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30 Riccione: centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, il martedì e il sabato dalle 14,30 alle 19,30

Sedi dedicate ai ragazzi dai 12 ai 19 anni

Ravenna: Centro vaccinale provinciale “ESP” , tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30;

Centro vaccinale provinciale “ESP” , tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30; Lugo: Centro vaccinale distrettuale “Il Tondo”, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30;

Centro vaccinale distrettuale “Il Tondo”, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30; Faenza : Centro vaccinale distrettuale “Fiera” Padiglione A, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30

: Centro vaccinale distrettuale “Fiera” Padiglione A, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30 Forlì: Centro vaccinale provinciale Fiera via Punta di Ferro 2 , tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30)

Centro vaccinale provinciale Fiera via Punta di Ferro 2 , tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30) Cesena: Centro vaccinale provinciale Fiera di Cesena, Pievesestina, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Centro vaccinale provinciale Fiera di Cesena, Pievesestina, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 Savignano sul Rubicone : Centro vaccinale distrettuale Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

: Centro vaccinale distrettuale Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76

tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

· Riccione: Centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer , tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30

Ausl ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori