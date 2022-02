Sabato 5 febbraio a Faenza è la “Giornata della Sicurezza e dell’Educazione Stradale”

L’associazione di promozione sociale Progetto Sicurezza Faenza organizza per sabato 5 febbraio, la terza edizione della Giornata della Sicurezza e dell’Educazione Stradale, un importante appuntamento per un confronto su temi che riguardano tutta la comunità.

A.P.S. Progetto Sicurezza Faenza è un’associazione del terzo settore, il suo fondatore nonché presidente Alvaro Vanni si batte da anni per l’educazione e la sicurezza nelle strade, in particolare per ciclisti e pedoni – spiegano dall’associazione– . Nonostante la pandemia, anche nel corso del 2021 tante iniziative sono state portate a termine a partire dalla campagna #iorispettoilciclista. Sostenendo questa iniziativa si è fatto sì che l’Amministrazione Comunale facesse posizionare sul territorio Faentino 20 cartelli di rispetto della distanza “cosiddetti Salva Ciclisti”. E’ stata portata avanti una quotidiana comunicazione sui social, in particolare sulla pagina FB @progettosicurezzafaenza, con messaggi e filmati educativi sui comportamenti da tenere quando si è per strada alla guida di qualsiasi mezzo. Un’altra azione fondamentale è stata il coordinamento dei servizi ASA (assistenti alla sicurezza) nel corso di manifestazioni ciclistiche, in particolare in occasione del passaggio del Giro d’Italia e durante gli Assoluti Italiani Crono che si sono svolti proprio a Faenza nel mese di giugno.

Nel 2022 l’intento del Presidente e dell’associazione è quello di portare a termine i programmi non realizzati nel 2021, in modo particolare la creazione di una web app telematica con percorsi dedicati appositamente a ciclisti e cicloturisti – proseguono dall’Associazione – . Tali percorsi si potranno scaricare su sistemi gps o smartphone e

saranno caratterizzati da strade a bassa percorrenza di autoveicoli.

“Con questa iniziativa si potrà promuovere non solo il territorio ma anche tutte quel patrimonio storico culturale che è parte integrante della nostra Regione – sottolineano da Progetto Sicurezza Faenza – L’iniziativa di sabato 5 febbraio sarà un’ulteriore occasione per un confronto con relatori d’eccezione; quali Gian Carlo Minardi presidente ACI, Raffaele Babini direttore di corsa Giro d’Italia, Marco Cavorso presidente associazione Io Rispetto il Ciclista e Stefano Pezzini presidente Associazione Onlus il Sorriso di Elisa. Prenderanno parte al dibattito anche personaggi delle istituzione a partire dall’amministrazione Comunale, alla Consigliera Regionale Manuela Rontini. Tutti saranno a disposizione per rispondere alle domande del moderatore e del pubblico presente”.