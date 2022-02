Coronavirus a Ravenna. La provincia supera i 100mila casi con gli 893 di oggi. Altri 3 morti, fra cui un giovane di 27 anni affetto da gravissime disabilità

Il punto Covid in provincia di Ravenna oggi 4 febbraio

Sul territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 893 casi: si tratta di 422 pazienti di sesso maschile e 471 pazienti di sesso femminile. I tamponi eseguiti sono stati 2.146. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi. Si tratta di 1 uomo di 27 anni (affetto però da gravi disabilità) e 2 donne di 88 e 89 anni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 100.075. I dati dei comuni non sono pervenuti.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna oggi 4 febbraio

Sono 10.779 i casi registrati oggi con più di 55mila i tamponi fatti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,3%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 17,7%. Il dato comunicato al Ministero infatti è comprensivo di circa 900 nuovi casi positivi in provincia di Ferrara non registrati nei giorni scorsi e recuperati oggi: i casi reali odierni sarebbero quindi circa 9.900. L’età media dei nuovi positivi è di 37,5 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.091.476 casi di positività.

Vaccinazioni – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 9.816.216 dosi; sul totale sono 3.713.159 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,4%. Le terze dosi fatte sono 2.437.411. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Ricoveri – I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri; -2%), l’età media è di 60,9 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,1 anni), il 60,4%; 59 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,7 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-3), 17 a Parma (+2); 12 a Reggio Emilia (-3); 22 a Modena (-1); 43 a Bologna (+3); 9 a Imola (invariato rispetto a ieri); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (-1); 14 a Rimini (invariato).

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.430 (-89 rispetto a ieri, -3,5%), età media 73,2 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 213.232 (-44.486). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 210.653 (-44.394), il 98,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 55.216 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 862.984.

Contagi – La situazione dei contagi nelle province:

Bologna: + 2.160 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 221.895)

+ 2.160 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 221.895) Circondario Imolese: + 310 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 33.980

+ 310 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 33.980 Modena: + 1.273 su 170.826

+ 1.273 su 170.826 Reggio Emilia: + 1.163 su 119.771

+ 1.163 su 119.771 Rimini: + 827 su 108.796

+ 827 su 108.796 Ravenna: + 893 su 100.075

Parma: + 875 su 88.126

+ 875 su 88.126 Ferrara: + 1.977, comprensivi dei circa 900 non segnalati ieri, su 73.056

+ 1.977, comprensivi dei circa 900 non segnalati ieri, su 73.056 Cesena: + 488 su 62.117

+ 488 su 62.117 Piacenza: + 375 su 60.725

+ 375 su 60.725 Forlì: + 438 su 52.100

Purtroppo, si registrano 49 decessi:

5 in provincia di Piacenza (una donna di 94 anni e quattro uomini, dei quali due di 79 anni, uno di 81 e uno di 89 anni)

5 in provincia di Parma (una donna di 91 anni e quattro uomini di 65, 83, 89 e 91 anni)

3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e due uomini di 82 e 89 anni)

4 in provincia di Modena (due donne di 73 e 86 anni e due uomini di 84 e 92 anni)

18 in provincia di Bologna (cinque donne di 59, 61, 64, 76 e 86 anni e tredici uomini di 72, 75, due di 79, 81, 82, 84, 87 e tre di 92 anni)

2 in provincia di Ferrara (due uomini di 71 e 75 anni, quest’ultimo il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Modena)

3 in provincia di Ravenna (due donne di 88 e 89 anni e un uomo di 27 anni)

4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 102 anni e tre uomini di 70, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna, 87 e 94 anni)

5 in provincia di Rimini (tutte donne di 72,77, 89, 91 e 95 anni)

Dei 18 decessi registrati oggi in provincia di Bologna, 4 si sono verificati nel mese di gennaio e i restanti 14 dal 1^ di febbraio a oggi. L’uomo di 27 anni deceduto in provincia di Ravenna era una persona affetta da più patologie.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.251.