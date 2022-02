Domenica 6 febbraio alle 15, in piazza Sasdelli a Casola Valsenio, si è tenuta la manifestazione – assemblea pubblica “Il lavoro non si tocca”, proclamata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, a sostegno dell’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Saint Gobain Casola Valsenio e della cava di Monte Rotondo. Presenti sul palco il Sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini, il Sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi e il Sindaco di Faenza Massimo Isola. Circa 250 le persone presenti alla manifestazione nella piazza Sasdelli.

L’attività di lavorazione del gesso per la produzione di cartongesso occupa in maniera diretta e indiretta circa 140 persone, in massima parte residenti nei comuni della vallata, a questi va aggiunto il contributo economico che la permanenza dello stabilimento dà in termini di ricchezza al territorio.

Lo studio commissionato dalla Regione Emilia Romagna, per valutare le varie ipotesi riferite all’area estrattiva del gesso sulla cava del Monte Tondo, prevede diversi scenari, tra i quali (sarebbe quello raccomandato dalla Commissione regionale) vi è anche la chiusura della cava, opzione B, nei prossimi anni.

In questi mesi si è discusso molto sulle possibilità del rinnovo della concessione di estrazione del gesso e della vita della cava, avendo come riferimento anche i vari scenari delineati nello studio commissionato dalla Regione Emilia Romagna. Nello studio stesso si fa riferimento alle eventuali ricadute sociali, evidenziando anche percorsi di trasformazione dell’attività aziendale (produzione di materiali a base di solfati) e/o percorsi di accompagnamento alla pensione dei lavoratori coinvolti, fino ad ipotizzare un riassorbimento di diversi lavoratori in attività turistiche delle quali tutt’ora non vi è la minima traccia.

L’INTERVENTO DEL SINDACO DI CASOLA VALSENIO GIORGIO SAGRINI

“A nome mio e del collega Alfonso Nicolardi -sindaco di Riolo Terme- esprimo adesione e pieno sostegnoda parte delle amministrazioni comunali di Casola Valsenio e Riolo Terme alle esigenze e alle istanze poste da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e dalla rappresentanza sindacale in Italia dello stabilimento Saint Gobain Casola Valsenio e della cava di Monte Rotondo. Uno stabilimento innovativo, improntato alla sicurezza del lavoro, leader nell’edilizia sostenibile e nella produzione e distribuzione di prodotto fondamentale come il cartongesso”.

