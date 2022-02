Alla Casa Matha di Ravenna “Argos”, progetto europeo per la governance della pesca e dell’acquacoltura in Adriatico”

Continua il Corso dedicato all’Ambiente dei Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha di Ravenna con la seconda lezione prevista per martedì 8 febbraio, alle ore 17, che riguarderà “ARGOS un progetto europeo per la governance della pesca e dell’acquacoltura in Adriatico”, approfondimento sul Progetto INTERREG Italia-Croazia, volto alla costituzione di un organismo internazionale ed interregionale, l’Adriatic Advisory Council, per la gestione comune delle risorse ittiche adriatiche .

La lezione sarà tenuta da Alberto Fonzo – Project manager del Progetto e responsabile dell’economia ittica della Regione Friuli-Venezia Giulia, da Thomas Galvan, coordinatore dell’Adriatic Advisory Council e ricercatore presso l’istituto di ricerca AGRI.TE.CO. di Venezia, infine, da Lav Bavcevic, professore dell’Università di Zara, concluderà Vittorio Manduca, Responsabile Servizio ittico Regione Emilia-Romagna.

L’intero corso, curato da Piergiorgio Vasi, quest’anno è dedicato a: “Civiltà e natura. La sfida della sostenibilità: la lunga storia dell’antropizzazione degli ambienti dell’area Adriatica”.

La lezione è a libero accesso in presenza presso la sede di Piazza Andrea Costa, 2 ed attraverso la diretta streaming sul canale Youtube della Casa Matha raggiungibile al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCZ2A82wES6Og8QtB4hqB66Q