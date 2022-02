Faenza. I disegni vincitori del concorso “La città del futuro” sulle fiancate del Green-Go Bus

Nel pomeriggio del 7 febbraio il momento conclusivo della terza edizione del concorso di arti visive ideato e promosso da Viaggi Erbacci. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi seguiti dalle associazioni ‘Autismo Faenza’ e ‘A mani libere’, si propone di stimolare i ragazzi, attraverso un disegno, alla città ideale.

Tutti i disegni che hanno partecipato al concorso, successivamente sono stati stampati e applicati sulle fiancate del Green-Go Bus, l’autobus gratuito a trazione elettrica che con due linee attive in città, trasporta da parcheggi scambiatori al centro centinaia di utenti al giorno evitando così la movimentazione di auto che contribuiscono all’innalzamento dei carichi di Pm10 nell’aria del centro storico.

Come per lo scorso anno, per la terza edizione, partner dell’iniziativa si è confermata la sezione manfreda dell’Avis, che, in cambio dello spazio sulla fiancata del bus elettrico che ospita la campagna informativa per incentivare le donazioni di sangue, ha messo a disposizione 1.000 euro, cifra che Giorgio Erbacci, amministratore delegato di Viaggi Erbacci, ha interamente destinato alle famiglie dei quattro vincitori del concorso ‘La città del Futuro’.

Nelle scorse settimane i quattro ragazzi, Matteo Piras, Marko Palma, Simone Missiroli e Aran Pasi, erano stati premiati nella Sala Bigari del Comune di Faenza mentre oggi pomeriggio, dopo che le fiancate del Green-Go Bus sono state arricchite con i disegni dei vincitori, foto di gruppo tra i vincitori, Giorgio Erbacci e il sindaco di Faenza, Massimo Isola.

A settembre del 2021 il Green-Go Bus ha festeggiato il suo milionesimo utente, una festa per tutti i partner di questo grande progetto, primo tra tutti il Comune di Faenza che nel 2013 decise di sposare l’idea di Giorgio Erbacci che aveva pensato a un mezzo pubblico gratuito per gli utenti a impatto zero sull’ambiente.