Il comitato “Per il Clima – Fuori dal Fossile” si mobilita sabato 12 febbraio contro gas e nucleare e per la giusta transizione ecologica

Comitati e di associazioni ambientaliste locali e nazionali indicono per sabato 12 febbraio una GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE contro le scelte politiche che puntano sul gas e sul nucleare. A questa giornata aderisce anche il Coordinamento ravennate “Per il clima – Fuori dal Fossile” che per il 12 mattina alle 10.30 organizza un presidio presso la centrale ENI di Casal Borsetti, lungo via delle Maone, all’angolo con via Primo Lacchini (Canale in Destra Reno).

“La crisi climatica e ambientale che tutto il mondo sta vivendo dovrebbe indurre ad intraprendere senza indugio la via dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della produzione diffusa e decentrata, dei piani di risparmio energetico e della tutela e valorizzazione del territorio e dei beni naturali. – si legge in una nota del comitato ravennate – Al contrario, con pochissime eccezioni, il mondo politico e i poteri economici, raccontando un mare di bugie sulle cause dell’aumento delle bollette, spacciando il gas e il nucleare come possibili strumenti di transizione, e disprezzando gli scenari e le indicazioni che autorevolissime istituzioni scientifiche internazionali disegnano per il futuro, non solo si oppongono ad iniziare un progressivo ridimensionamento del modello estrattivista, ma ne propongono l’ampliamento e il potenziamento. Se questo disegno passerà, tutti gli obiettivi di riduzione delle emissioni, di contrasto al surriscaldamento e di lotta ai vari tipi di inquinamento verranno mancati, e fra un decennio la situazione sarà addirittura peggiorata rispetto all’attuale.”

“Contro questa tendenza distruttiva che mette in serio pericolo il futuro delle prossime generazioni, e per promuovere una svolta verso un modello completamente nuovo e capace di produrre buona occupazione, vantaggi per la salute e sviluppo della democrazia, non possiamo aspettare le “grandi” scelte dall’alto. Bisogna che la società tutta e i movimenti in difesa della qualità della vita esprimano sempre di più la rivendicazione dell’abbandono delle fonti fossili, del modello di vita ad esse legato e delle operazioni di greenwashing, quelle cioè che cercano di spacciare per transizione ecologica ciò che in realtà va in senso esattamente opposto. Come, per citare uno dei principali esempi a noi vicini, la proposta di realizzazione a Ravenna dell’impianto di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (i cui lavori preliminari stanno già iniziando a Casal Borsetti), che con tutta probabilità produrrà più emissioni di quante riuscirà a ridurne, come dimostrato in diversi altri luoghi del mondo, dove impianti analoghi si sono dimostrati fallimentari” conclude il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”.