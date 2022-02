Da venerdì 11 febbraio riapre il mercatino del Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo

L’ormai tradizionale mercatino del Villaggio del Fanciullo riapre il proprio stand a partire da venerdì 11 febbraio, a partire dalle ore 14,30 fino alle 17,30.

Il Mercatino, che ha la sede in via 56 Martiri, angolo via del Pino, a Ponte Nuovo di Ravenna, offre ai propri clienti i prodotti dell’Orto del Villaggio, in cui, su una superfice di circa tre ettari, vengono coltivati i prodotti agricoli nel pieno rispetto della loro stagionalità, salubrità e naturalità, praticamente in regime biologico. Oltre alle verdure e alla frutta è inoltre possibile acquistare anche il miele, prodotto e confezionato direttamene presso il Villaggio del Fanciullo.

L’orto è condotto dalla Cooperativa Sociale Villaggio del Fanciullo, che si avvale dell’opera degli ospiti della omonima Comunità terapeutica. Tutta la produzione è prevalentemente destinata alla Mensa interna ed in parte, in collaborazione con Campagna Amica, alla vendita al pubblico. I prodotti offerti sono quindi unicamente quelli coltivati nell’Orto, rigorosamente di stagione e a Km Zero.

Il Mercatino è aperto tutte le settimane, solo al venerdì, con il medesimo orario, dalle 14,30 alle 17,30