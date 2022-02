A Russi proseguono gli interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale

Dopo la realizzazione delle prime tre “case avanzate”, ovvero spazi riservati alle biciclette in corrispondenza degli incroci con semaforo per aumentare l’efficienza e la sicurezza della viabilità, si prosegue con gli interventi ordinari di segnaletica orizzontale e verticale da eseguire sul territorio di Russi. La realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale su strada è uno dei compiti primari dell’Amministrazione comunale, che si adopera per la prevenzione degli incidenti stradali intervenendo laddove è necessario.

Un intervento straordinario in corso d’opera attualmente, è inoltre la sostituzione della segnaletica riguardante i trefoli di guardia nei passaggi a livello. Gli interventi vengono redatti in base alle esigenze di pubblica utilità e sicurezza stradale e sono prioritari in un’ottica di miglioramento della vita e di prevenzione degli incidenti. I lavori previsti saranno realizzati con condizioni climatiche favorevoli seguendo la programmazione delineata dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Russi.