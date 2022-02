Focolaio Covid alla Casa Protetta di Cotignola, il Sindaco: “altre 10 positività tra gli ospiti e 3 tra gli operatori”

Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, aggiorna sulla sua pagina Facebook sulla situazione della Casa Protetta del paese, dove si sono riscontrate diverse positività covid tra gli ospiti: “A seguito del nuovo screening dell’11 febbraio – scrive il Sindaco – sono emerse ulteriori 10 positività tra gli ospiti e 3 tra gli operatori. Degli 11 ospiti positivi, uno è ricoverato mentre gli altri 10 sono in isolamento all’interno della struttura. Al momento gran parte delle persone positive sono asintomatiche, mentre alcune presentano lievi sintomi. Sono attivi tutti i protocolli rafforzati previsti in questi casi e la situazione è costantemente monitorata dal gestore, in stretto contatto con l’Ausl. Le visite alla struttura sono state sospese così come eventuali ingressi di nuovi ospiti. Massima vicinanza a tutti gli operatori, agli ospiti e ai loro familiari in questo momento così complicato in cui purtroppo stanno rivivendo le fatiche e le angosce di un anno fa”.

“L’auspicio è che le coperture vaccinali degli ospiti e degli operatori garantiscano a tutti la massima protezione, scongiurando ulteriori complicazioni. Come fatto in passato, continueremo a dare costanti aggiornamenti della situazione. Siamo convinti che una comunicazione trasparente e chiara in questi momenti sia fondamentale per tenere costantemente informata la popolazione, naturalmente nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. Perché quello che succede all’interno della nostra Casa Protetta non riguarda solo chi ci vive e lavora o i familiari degli ospiti, ma tutta la comunità” chiude il Sindaco.