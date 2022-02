Alberto Bernabini (QINT’X): 75 turbine in mare per dare energia pulita a tutta la Romagna, non è un sogno però ora serve accelerazione della politica

Fra qualche anno, andando al mare a Marina di Ravenna o a Lido di Classe, insieme al telo, al libro e al cappello per ripararci dal sole metteremo in borsa anche un bel binocolo. A che serve, vi chiederete? Semplice, per scrutare l’orizzonte e scorgere le grandi turbine del Progetto Agnes, che dovranno dare energia rinnovabile a tutti gli abitanti della Romagna. Saranno 25 nel parco a sud di Ravenna, 50 in quello a nord. Una teoria di grandi pale alte 170 metri e con un rotore del diametro di 260 metri, posizionate a oltre 20 km dalla costa, in acque internazionali. Nelle giornate più limpide si scorgeranno anche ad occhio nudo, ma per vederle meglio servirà il binocolo. E non è una stravaganza, perché altrove sulle turbine in mare ci hanno fatto anche un po’ di business con i turisti.

Il progetto da quasi 2 miliardi di investimento è nato a Ravenna nella pancia della QINT’X di Alberto Bernabini, che poi l’ha fatto diventare una start up nel 2019. Nel 2020 il coinvolgimento di Saipem e nel 2021 ecco i primi finanziamenti pubblici. Ma il momento cruciale arriva adesso. Sì, perché malgrado si parli sempre di transizione energetica, la situazione su questo fronte in Italia non è ancora del tutto sbloccata, o meglio, per dirla con Bernabini, “non c’é ancora stata l’accelerazione sperata”. E così oggi piangiamo sulle bollette carissime di gas e luce, quando per 10 anni non abbiamo mosso un dito sulle rinnovabili, cioè non abbiamo dato vita a un progetto nazionale serio per l’energia alternativa alle fonti fossili. Ora ci sono Draghi e Cingolani e c’è il mitico PNRR, ma c’è ancora troppa incertezza e la burocrazia fa il resto. Quanto basta per tenere lontani gli investitori, che pure non mancherebbero. E con loro l’energia rinnovabile del futuro. Dunque, i due anni a venire saranno decisivi. Se tutto filerà liscio, nel 2024 Agnes potrebbe essere messo a terra. Pardon, in mare.

L’INTERVISTA

Alberto Bernabini partiamo dall’inizio, da QINT’X. Quando nasce e perché?

“L’azienda nasce nel 1998. All’epoca io facevo il professore alle superiori e avevo anche una mia attività autonoma parallela. Avevo cominciato facendo sviluppo di elettronica. Per circa 10 anni ho sviluppato elettronica per conto terzi. Poi intorno al 2009-2010 ho deciso di spostare l’asse dell’attività verso le energie rinnovabili.”

Quando si cominciava a parlarne seriamente…

“Sì, qualcuno già faceva le rinnovabili e così anch’io ho deciso di modificare l’indirizzo dell’azienda.”

Poi finalmente è arrivato il Progetto Agnes che chiameremo anche hub energetico Agnes. Ci spieghi.

“Il progetto è nato nel 2017, più o meno nel periodo in cui questo settore è stato quasi completamente ucciso per mancanza di leggi italiane in materia. Infatti, c’è stato un periodo di circa 18 mesi in cui non avevamo alcuna normativa per fare nuove installazioni. È stato lì che ho deciso di studiare un progetto nuovo, che non seguisse tanto le leggi italiane ma che scommettesse sul futuro, fuori dalle regole esistenti, perché mi sono detto che prima o poi qualcuno doveva andare a mettere delle pale eoliche in mare. Non si capiva perché se altri lo stavano facendo non lo potessimo fare anche noi. Parlo di idrogeno o solare, comunque qualcosa da fare in mare.”

Questa la nuova mission.

“Sì. La società l’ho costituita nel 2019 come start up innovativa e quindi non ha ancora tre anni. La QINT’X lavora nell’on-shore, nelle rinnovabili a terra, Agnes l’abbiamo fatta per lavorare nell’off-shore, per sviluppare impianti di energia rinnovabile in Adriatico. Poi nel 2020 Saipem ci ha affiancato nello sviluppo del progetto, che ora portiamo avanti insieme. Infine nel 2021 è arrivato il finanziamento dello Stato: fra l’altro adesso dobbiamo capire meglio come verrà erogato. Fin qui le tappe sono state veloci.”

A grandi linee in che cosa consiste questo progetto di grande parco eolico in Adriatico?

“Ad essere precisi non è un parco eolico, è proprio un hub energetico. L’idea è di riconvertire il settore dell’oil&gas di Ravenna in produzione di energie rinnovabili. Quindi è un sistema integrato, con un parco solare ed un parco per produrre idrogeno verde, cioè ottenuto con le rinnovabili. Quindi è una transizione completa dalle fonti fossili alle rinnovabili, dando alla città e alla Romagna un futuro per i prossimi 30-40-50 anni. Questa è l’idea di fondo.”

Quante pale sono previste?

“Adesso parliamo di 75 turbine, però diciamo che il progetto è in evoluzione. Siamo partiti che le turbine erano solo 18, siamo arrivati a 75 e in futuro c’è spazio, se ci allontaniamo dalla costa, per impiantarne altre. Il più è partire per vedere come evolve la situazione.”

La potenza prodotta a quanti abitanti corrisponde?

“Noi abbiamo stimato che in mare, con 75 turbine possiamo produrre tranquillamente tutta l’energia che serve per gli abitanti della Romagna. Un discorso a parte è invece quello dell’industria, che è molto più energivora. Stimiamo di coprire tutte le abitazioni civili di oltre un milione di romagnoli.”

Vorrebbe dire una sorta di autosufficienza per l’energia a uso civile.

“Vuol dire avere tutta una serie di benefici. Potere anche caricare con energia pulita tutte le auto elettriche che circolano qui, e sarebbe anche un bel biglietto da visita turistico. Per far vedere al mondo quanto è innovativa l’Emilia-Romagna. Attualmente la nostra regione non brilla per le rinnovabili, solo il 10% dell’energia che consumiamo deriva da fonti pulite. C’è un po’ di idroelettrico, molto solare a terra, cioè impianti fotovoltaici, e poco altro. L’Emilia-Romagna ha bisogno di trovare altre soluzioni nel campo delle rinnovabili.”

Il vostro progetto prevede solo una parte off-shore, o c’è anche una componente a terra?

“Oltre alla produzione di idrogeno in mare stiamo studiando anche di fare parchi fotovoltaici a terra, in aree dismesse.”

L’eolico a terra ha sempre avuto molti nemici, le turbine in mare sembrano averne di meno. Come se lo spiega?

“Be’, a terra il più grande problema è che vai a mettere una turbina a casa di qualcuno, quindi bisogna vedere se gli abitanti della zona sono contenti di questa soluzione. In mare le pale praticamente non si vedono. Anche se la legge prevede che si possano installare molto vicino alla costa, noi abbiamo deciso di andare in acque internazionali, quindi ci siamo allontanati il più possibile dalla costa. Naturalmente più ci si allontana dalla spiaggia, più aumentano i costi di installazione.”

Rispetto alla nostra costa di Marina di Ravenna o dei lidi limitrofi, quanto siete distanti?

“Siamo a più di 20 km, circa 23-24 km.”

Chi è in spiaggia a prendere il sole d’estate in pratica non le vede. È così?

“Questo non è detto: nelle giornate più limpide, qualcosa si può scorgere in lontananza. Però un conto è vederle a 100 metri – e allora magari danno fastidio – e un conto è intravederle appena. Possono anche generare curiosità. Abbiamo visto che nei paesi dove ci sono le turbine in mare s’è creato anche del business con i turisti. Ma quella è una questione di gusti. Va detta, in ogni caso, una cosa molto importante: per le pale eoliche avremo una concessione di 25/30 anni. Noi abbiamo chiesto una concessione fino a 35anni e dobbiamo garantire la fidejussione per lo smaltimento. Quindi non è un investimento a vita.”

Semmai a termine.

“Sì, in questo momento serve al mondo avere più rinnovabili per ridurre l’effetto di CO2 e si danno concessioni per un un certo numero di anni. Ma sono turbine che non resteranno lì in eterno, forse nemmeno 30 anni, perché la tecnologia cambia e quindi poi le andremo a sostituire o a smantellare.”

Avete presentato un primo progetto. Poi lo avete modificato, spostando il posizionamento delle pale eoliche. Ora siete in fase di Conferenza dei Servizi con tutti gli stakeholder. Che significa e che tempi prevedete per la messa a terra, anzi a mare, del progetto? In altre parole quando partirà?

“Per ora non sono emerse sostanziali opposizioni al progetto. Qualcuno non contento o contro c’è sempre. Comunque questa procedura durerà altri 90 giorni, intanto noi stiamo preparando la valutazione di impatto ambientale, e ci vorrà circa fino alla fine di quest’anno per preparare quella. Stiamo lavorando insieme al Ministero per cercare di ottenerla il più rapidamente possibile, perché non vogliamo allungare i tempi. Penso che almeno un paio d’anni ci vorranno per ottenere tutte le autorizzazioni.”

Quindi parliamo del 2024 per la partenza?

“Diciamo che se c’è interesse a utilizzare i fondi del PNRR bisogna velocizzare, perché il lavoro va messo a terra entro il 2026.”

Quanto lavoro ci sarà, per quante persone e per quanto tempo?

“Be’, dipende molto da tutto quello che si riesce a fare a Ravenna. Qui abbiamo ipotizzato di fare le fondazioni. Stiamo cercando di fare anche parte delle turbine, perché quelle che andremo a installare sono particolari. Per quanto riguarda la manodopera, sicuramente parliamo di migliaia di persone nella prima fase, quella di costruzione. Saranno molte di meno nella fase di manutenzione. Comunque dipenderà da quanto diventerà grande l’impianto.”

Che tecnologia userete per impiantare e fissare in mare le turbine?

“Noi stiamo cercando di utilizzare il Suction System ad aspirazione, che consente di metterle e in futuro anche di toglierle con il minimo impatto ambientale. L’alternativa sarebbe il classico battipalo ancorato al fondo, un sistema un po’ più invasivo. Nel senso che poi l’ancoraggio rimane sul fondo, come accade per le piattaforme. Nell’eolico ci sono tecnologie ad aspirazione poco invasive per fare penetrare le turbine nel terreno e per farle uscire una volta che sono da dismettere.”

L’investimento complessivo è intorno agli 1,8 miliardi di euro.

“Sì, adesso ci sono i prezzi delle materie prime un po’ fuori controllo per cui è difficile dare un prezzo. Sicuramente è un progetto che non è alla nostra portata in termini di finanziamento. Cioè, abbiamo il progetto e stiamo dialogando con gli investitori, i fondi, le grandi aziende interessate a questo nuovo business.”

E poi ci sono i finanziamenti pubblici.

“Diciamo che la parte pubblica è interessata a questo tipo di progetto perché vediamo tutti qual è il bisogno energetico del paese. È ovvio che dove si riesce a partire prima si mette in moto un certo meccanismo e un po’ di finanziamento pubblico può accelerare. Se fossimo capaci a Ravenna di mettere in funzione le turbine prima degli altri avremmo un vantaggio competitivo.”

Avete il sostegno di Comune e Regione?

“In questo momento sì. C’è l’appoggio del Comune di Ravenna. Del progetto ha parlato positivamente nel suo libro anche il Presidente Bonaccini, quindi siamo abbastanza confidenti. Non abbiamo per ora oppositori al progetto. Sono tutti abbastanza favorevoli. È ovvio che poi quando si entrerà nel dettaglio, si vorranno vedere meglio le cose e forse qualche problema potrà essere sollevato, qualche cambiamento verrà richiesto. Vedremo.”

Quanti soldi pensate di portarvi a casa dal PNRR?

“Per il progetto sono già stati stanziati 70 milioni, per trasformare una stazione esistente da metano a idrogeno verde. Per il resto dipende molto dal fatto se questo progetto resta in mani private o finisce in mani pubbliche. In questo secondo caso, dal PNRR potranno arrivare altri finanziamenti consistenti.”

Leggevo che il vostro partner Saipem sta attraversando una fase di difficoltà per la crisi pandemica e anche per la crisi energetica. Saipem sta per caso rivedendo i suoi piani anche per Agnes?

“Chi non è in difficoltà di fronte a certe cose?! Credo in ogni caso che il progetto sia molto importante per Saipem, insieme abbiamo avuto un incontro in videoconferenza con il Ministero proprio in questi giorni ed è arrivata l’indicazione di accelerare il procedimento. A Saipem la cosa che interessa di più è la costruzione e questo è un progetto dove c’è in ballo più di un miliardo di euro in lavori.”

E per voi invece la crisi pandemica ed energetica che cosa comporta?

“Quello che succede a noi è che nelle rinnovabili si sta ripartendo, ma è tutto molto lento. Da tanti anni nel settore si lavora male, con regole non fatte bene, quindi si fa fatica a fare dei numeri e della sostanza. Tanto è vero che molte aziende hanno chiuso i battenti. Diciamo che stiamo vedendo una piccola ripresa ma ci aspettavamo francamente un’accelerazione più importante. Ci sono tantissimi progetti in fase autorizzativa, ma ancora quelli messi a terra sono pochi. C’è uno scoglio in fase di autorizzazione che blocca tantissima roba. Fino al 2012-2013 si è lavorato, poi praticamente il mercato delle rinnovabili è stato quasi azzerato. E ancora oggi non si può dire che siamo veramente ripartiti. Per dare un’idea, in Italia si producevano allora circa 10-15 GW di rinnovabili, adesso siamo a 0,8. Non c’è l’accelerazione, quella che servirebbe per arrivare al 2030. Il ministro Cingolani ha detto che servono 8 GW all’anno, siamo ancora molto molto lontani.”

Roberto Cingolani

Lei ha una sua ricetta per il caro bollette che adesso è il problema numero uno di famiglie e imprese?

“Il caro bollette dipende soprattutto dalla politica, perché sappiamo che la Russia ha ridotto le forniture a parte dell’Europa e noi dipendiamo ancora per un 60% del gas anche per l’energia elettrica. Se avessimo le rinnovabili andrebbe diversamente, perché non hanno bisogno di questi prezzi per funzionare, sono molto più competitive. Alla fine chi ha il gas fa il prezzo. L’Italia deve dipendere sempre di meno dal gas. Aggiungiamo che il gas che noi utilizziamo al 95% è importato, abbiamo solo un 5% prodotto in Italia, mentre una volta era il 10% circa. Per esempio, è notizia di questi giorni che l’Inghilterra ha deciso di eliminare piano piano le caldaie domestiche a gas, per passare alle pompe di calore, proprio per cercare di dipendere il meno possibile dal gas e dal gas straniero.”

C’è un piano europeo in discussione che annovera sia il gas sia il nucleare fra le fonti utili per la transizione energetica. Lei cosa ne pensa?

“La strada del nucleare non è percorribile. Primo perché gli italiani hanno votato contro, quindi occorrerebbe fare un altro referendum e non è una roba semplice. Si parla di fusione nucleare pulita, ma siamo ancora nella fase di sperimentazione. Inoltre per una centrale nucleare funzionante servono molti anni, forse realisticamente 20-30 anni. Io penso che abbiamo una sola ricetta per i prossimi 30-40 anni e sono le rinnovabili. Dopodiché forse arriverà qualcos’altro.”

Lei pensa si debba estrarre ancora il gas in Adriatico?

“Si può continuare ad estrarre, non sono contrario, però il nostro gas non risolve il problema, perché non è in grado di coprire il 100% dei nostri fabbisogni. Certo, visto che ce l’abbiamo usiamolo. Del resto la transizione ecologica si chiama così perché è un passaggio, e in una fase di passaggio ci sta anche questo per dipendere un po’ meno dall’estero.”

Oltre a questo progetto, avete altri progetti in piedi?

“Abbiamo progetti off shore in Adriatico fino all’Abruzzo e abbiamo anche un progetto nella zona di Venezia che verrà presentato a breve, abbastanza interessante, però di fotovoltaico. Abbiamo 150 impianti in tutta Italia in costruzione e manutenzione, da Ravenna a Trapani. Poi abbiamo attività anche all’estero.”

Quanti dipendenti avete nel vostro gruppo e quanto fatturate?

“Il nostro è un gruppo abbastanza piccolino. Nel senso che tra le varie aziende, 6 o 7, abbiamo circa 20-25 persone complessivamente. Come fatturato negli anni migliori abbiamo fatto anche 20 milioni, adesso siamo sotto questa cifra, a qualche milione, perché siamo in fase di ripartenza.”

Insomma, voi avete le idee e poi cercate sul mercato partner con le spalle grosse per realizzarle?

“Se devo essere sincero abbiamo partner davvero buoni, grossi e importanti. Voi conoscete Saipem ma ora stiamo lavorando all’off shore a Taranto insieme alla multinazionale Mingyang e l’anno scorso abbiamo lavorato con la Goldwind in Sicilia. Quindi anche se siamo piccoli abbiamo questi agganci importantissimi. Il nostro problema è come crescere.”

Si fida del ministro della transizione energetica Cingolani? Sta facendo bene?

“Allora diciamo che Cingolani non è stato molto fortunato perché è capitato in un momento in cui c’è stata l’esplosione del caro energia, quindi questo limita abbastanza i suoi margini di manovra. Se devo essere sincero, spero che adesso accelerino. Posso immaginare che sia difficile, ma finora non sono riusciti a imprimere quell’accelerazione che sarebbe stata necessaria e che si poteva immaginare. Dobbiamo accelerare sulle rinnovabili, perché poi non possiamo lamentarci sul caro gas oggi quando per 10 anni non abbiamo fatto nulla per non dipendere dal gas.”

Ma in fin dei conti lei è fiducioso o nutre dei timori sulla possibilità che l’operazione vada in porto?

“Tenga presente che noi abbiamo già investito più 2 milioni per questo progetto, quindi dobbiamo essere fiduciosi per forza. Quello che scoraggia di più sono le tempistiche. In questo momento conta molto la parte politica. Se c’è la volontà politica di accelerare e di puntare sulle rinnovabili, i finanziamenti privati non mancheranno. Quello che spaventa gli investitori è l’incertezza. In Italia negli ultimi anni sono stati presentati 20 progetti ma ne è arrivato in fondo solo uno. Per chi ci mette i milioni, questo è un grosso problema.”

IL PROGETTO AGNES

L’hub energetico Agnes è composto da due impianti eolici offshore di capacità complessiva pari a 600 MWe, un impianto fotovoltaico galleggiante di capacità complessiva pari a 100 MWe, più un sistema di accumulo di energia detto storage della capacità di 50 MWe, e dalle opere connesse a tali impianti. La produzione totale è pari a 750 MWe. Lo specchio acqueo interessato in Adriatico è complessivamente di mq. 396.644.177 (quasi tutto oltre il limite delle acque territoriali). Lo specchio acqueo entro il limite delle acque territoriali è di mq. 159.043. La zona demaniale interessata è di mq. 737.

LE OPERE PRINCIPALI DA REALIZZARE

75 aerogeneratori da 8 MWe per una capacità complessiva di 600 MWe, ognuno con fondazioni di tipologia “jacket” o “monopalo”, altezza hub fino a 170 metri e dimensioni del rotore fino a 260 metri, localizzati in due aree: a) Romagna 1 (R1 – da Lido di Classe verso sud) costituita da 25 aerogeneratori disposti su un doppio allineamento a forma di arco, e posizionati da circa 12,2 NM a circa 19 NM dalla costa; b) Romagna 2 (R2 – da Porto Corsini verso nord) costituita da 50 aerogeneratori disposti su 5 allineamenti da 10 aerogeneratori cadauno e posizionati a da circa 12,6 NM a 25 NM dalla costa.

Previsto un impianto fotovoltaico galleggiante di capacità complessiva 100 MWe; e poi due stazioni elettriche di trasformazione off-shore; e ancora una stazione elettrica di trasformazione on-shore con opere connesse, tra cui un impianto di accumulo dell’energia detto “storage” di capacità 50 MWe. Infine una serie di elettrodotti marini e terrestri per la trasmissione dell’energia generata dagli impianti eolici e fotovoltaici fino alla stazione elettrica Terna “La Canala”, individuato come punto di connessione alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale).