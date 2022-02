Massa Lombarda. Verde pubblico sempre più sostenibile, Sindaco Bassi: “Scelte frutto di un confronto continuo con i cittadini”

Si rafforza l’impegno del Comune di Massa Lombarda per rendere sempre più sostenibile la gestione del verde pubblico, a partire da quello urbano. A tale proposito il Comune si è dotato di idonea strumentazione per procedere con il censimento e la relativa messa in sicurezza di aree verdi, siepi e alberi. Le alberature ad alto fusto già censite sono oltre 1300.

Attraverso un apposito GPS, che consente di individuare l’esatta e completa collocazione, si andranno a censire tutti i 240.040 metri quadrati di verde ad uso pubblico presenti in città.

Nel 2021 sono stati piantumati oltre 120 nuovi alberi dotati di impianto d’irrigazione “goccia a goccia”. Ciò è stato possibile grazie all’analisi agronomica in capo alle professionalità di recente acquisite tra il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Massa Lombarda.

Per il sindaco Daniele Bassi :”queste scelte sono il frutto di un confronto continuo con i cittadini, con la consapevolezza che una città più verde sia sinonimo di attrattività e vivibilità. Siamo impegnati alla realizzazione di un vero e proprio Piano del verde, utile alla creazione di un bilancio arboreo, parte integrante del bilancio di previsione del nostro Ente, in fase di approvazione”.