Usca, Marabini (Cure Primarie Ravenna): “Grande servizio al territorio, speriamo di continuare anche dopo fine emergenza”

Il lavoro delle Usca – Unità speciali di continuità assistenziale è stato fondamentale in questi due anni, per garantire assistenza a domicilio ai malati di Covid. Sono nate in Italia insieme all’epidemia, come servizio eccezionale, e oggi sono tantissime, radicate nel territorio. Come spiega il Responsabile del Dipartimento di Cure Primarie di Ravenna, il dott. Mauro Marabini, la nostra provincia è stata una delle prime a dotarsi di queste unità, attuando il decreto legge del marzo 2020 che prevedeva espressamente la loro attivazione.

“Le Usca sono cresciute insieme all’emergenza sanitaria – commenta Marabini – e cioè con i vari protocolli di volta in volta attuati e modificati per contrastare la diffusione del virus, riguardo a dotazioni di protezione, vestizione, modus operandi dei medici. Nella nostra provincia fin dall’inizio sono stati presenti dai 19 a 21 professionisti oltre ai 7 medici nel periodo più drammatico nelle strutture per anziani. Venti medici sono ad oggi gli stessi. Quasi tutti svolgono anche altre attività territoriali, in particolare Medicina di Base, Guardia Medica e Corso di formazione in medicina generale. Lo spirito di squadra è stato subito la cosa più rilevante, insieme abbiamo iniziato e insieme si affrontano i problemi di volta in volta. Unica è la sede logistica, operativa, dove si parte e si ritorna; in posizione baricentrica nella struttura sanitaria di Russi”.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza nel nostro Paese, ci si chiede allora quale sarà il futuro delle USCA.

“Queste unità – prosegue Marabini – sono nate per assistere una situazione eccezionale, istituite con una legge dello Stato in periodo di emergenza. Ultimamente non si è più parlato di possibili reimpieghi. Attualmente il carico di lavoro è sempre molto alto, la disponibilità dei nuovi anticorpi monoclonali e dei farmaci antivirali ha richiesto infatti una nuova formazione e un nuovo impegno. Alcune difficoltà oggi sono più frequentemente legate a persone che rifiutano il ricovero e i trattamenti terapeutici, per cui è necessario dare istruzioni anche di carattere medico legale. Come tutte le cose che hanno riguardato la pandemia il lavoro è cambiato e cambia profondamente di giorno in giorno, dovendosi adattare a situazioni rapidamente mutevoli. Siamo nati due anni fa pressoché dal nulla. Ci siamo formati sul campo e in collaborazione con i servizi che si occupano di Covid nel territorio e in ospedale. All’inizio abbiamo appreso le tecniche e l’uso dei dispositivi per la protezione individuale, poi i protocolli di intervento sono stati affinati e arricchiti gli strumenti diagnostici e di cura. Abbiamo avuto il periodo di utilizzo dell’idrossiclorochina, poi cortisone ed eparina; oggi impieghiamo oltre ai farmaci sintomatici, gli anticorpi monoclonali e i farmaci antivirali. I medici hanno presto preso dimestichezza con i saturimetri e gli ecografi portatili con possibilità diagnostiche rapide e sicure”.

“L’estrema flessibilità di queste unità – aggiunge Marabini – ha consentito di far fronte alle necessità dei pazienti a domicilio, ma anche alle strutture per anziani in periodi drammatici di alta mortalità. Le USCA in stretto collegamento con la Centrale del 118, i MMG, la Centrale della Guardia Medica e il Servizio Assistenza Anziani sono sempre in prima linea. Anche quest’estate la Guardia Turistica ha potuto funzionare grazie al sostegno di questo servizio. Vorrei augurarmi che il modo solidale e unitario con cui abbiamo lavorato possa continuare ed essere valido anche per i tempi ‘normali’. I nodi principali dell’assistenza territoriale nella nostra realtà sono la Centrale del 118, la Centrale della Guardia Medica, il Servizio Assistenza Anziani/NUCOT e i 250 MMG distribuiti nei 16 Nuclei di cure Primarie e nelle 23 Case della Salute. I rapporti con essi sono strettissimi e danno buoni risultati, che credo possano servire da guida per le riforme ormai prossime dell’assistenza territoriale”.