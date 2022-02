Visita al Cantiere del Ponte Grattacoppa: “I lavori proseguono anche se scontano un po’ di ritardo”

Si è tenuto oggi un sopralluogo al ponte di Gratacoppa, in costruzione, al quale erano presenti l’assessora all’urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana Federica del Conte, il consigliere comunale Idio Baldrati, e gli ingegneri Fulvio Cundari e Gianluca Rizzo.

Come spiega Baldrati, è stata importante per fare il punto dei lavori “la visita al Cantiere del Ponte Grattacoppa- Torri con l’assessora Del Conte e i tecnici del comune, ing Cundari e ing. Rizzo. La struttura metallica è pronta per il montaggio. I lavori proseguono anche se scontano un po’ di ritardo per i problemi covid e di reperimento materiali. I tempi di slittamento porteranno ad una consegna nella tarda primavera”.