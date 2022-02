Nuova raccolta rifiuti nel centro storico di Bagnacavallo

Si è svolto giovedì 17 febbraio il primo degli incontri programmati da Hera per informare la cittadinanza del centro storico di Bagnacavallo delle modifiche nella raccolta differenziata dei rifiuti che verranno introdotte nel mese di marzo.

Di fronte a un pubblico molto interessato è intervenuta l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani, che sarà presente anche al prossimo incontro, previsto lunedì 21 febbraio alle 20.30, sempre presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo.

Un terzo incontro, da seguire a distanza su computer o cellulare, si terrà lunedì 28 febbraio dalle 18.30 alle 20 (info su www.gruppohera.it/direttalugo).

Per quanto riguarda le modifiche previste, il 28 marzo entrerà in vigore un nuovo calendario di raccolta nel centro storico di Bagnacavallo, mentre già a partire dai primi del mese verrà consegnato alle singole famiglie il nuovo kit standard per la raccolta differenziata. Il kit è composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori per organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro e indifferenziato. Il numero e la grandezza dei contenitori consegnati sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare dichiarati all’interno del contratto Tari. Chi risulterà assente al momento della consegna troverà in buchetta un coupon con il quale ritirare il kit presso i punti di distribuzione.

Dal 28 marzo un cambiamento importante riguarderà anche la raccolta delle lattine, che non andranno più inserite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della plastica.

Scopo di tutta la riorganizzazione è aumentare la differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure scrivere alla mail dedicata differenziatabagnacavallo2021@gruppohera.it.