A Russi, bambini ed alberi crescono insieme

Il Comune, infatti, oltre ad aderire da anni all’iniziativa regionale “Un albero per ogni neonato“, a partire dal 2022 sostiene il progetto “Un albero per bimbo – Cresciamo insieme” regalando un albero per ogni bambino nato o adottato durante l’anno, che potrà essere piantato dalla famiglia per fare in modo che le future generazioni crescano insieme al loro albero.

Giovedì 24 febbraio, l’Assessore Monica Grilli ha consegnato i primi kit “Benvenuti a Russi” per i bimbi nati nell’anno 2022. Il kit è stato implementato aggiungendo un buono che permetterà loro di ritirare un albero presso il vivaio Ortoflora di Orselli Giuseppe e di piantarlo successivamente. Tutto ciò per accompagnare in questa bellissima esperienza i nuovi genitori e futuri cittadini.

Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione Comunale intende implementare le iniziative in difesa dell’ambiente e promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo oltre che il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e natura, per far capire che piantare un albero significa piantare vita.