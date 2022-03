Unione della Bassa Romagna, rimborso Tari per le famiglie con maggiori difficoltà economiche

I Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno destinato risorse per restituire la Tari pagata nel 2021 dalle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Dal primo marzo al 30 aprile 2022 i soggetti interessati potranno presentare richiesta per il riconoscimento di un contributo per la Tari dovuta e versata nel 2021, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Unione della Bassa Romagna www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi – Tributi e entrate – Tassa rifiuti (Tari).

I requisiti per accedere ai contributi sono specificati all’interno del bando. La domanda può essere presentata tramite mail a sportellotari@unione.labassaromagna.it; tramite raccomandata A/R, da inviare a Unione

Bassa Romagna – Settore Entrate – Piazza Trisi 4 – 48022, Lugo; a mano al Settore Entrate dell’Unione; tramite Pec a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.