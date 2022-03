Asp Bassa Romagna annuncia 69 posti per Operatore Socio Sanitario in provincia

Parte il 4 marzo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la procedura concorsuale volta alla selezione di 69 posti a tempo indeterminato di Operatore socio sanitario (Oss) nelle tre Asp dei Comuni della Bassa Romagna (30 posti), della Romagna Faentina (9 posti) e di Ravenna, Cervia e Russi (30 posti).

Capofila della procedura è l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. Il bando contenente tutte le informazioni, i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità per la presentazione delle domande è pubblicato sul sito dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link:

https://www.aspbassaromagna.it/bando-di-selezione-pubblica-per-esami-per-la-copertura-con-contratto-a-tempo-indeterminato-di-n-69-posti-di-operatore-socio-sanitario-categoria-b-posizione-economica-b3-ccnl-del-co/

Le domande di ammissione possono essere redatte unicamente con modalità telematica, tramite compilazione di campi predefiniti.

“Si tratta di un concorso – spiega Emanuela Giangrandi, amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna – che per la prima volta riunisce le Asp della provincia di Ravenna. Ciò è frutto della collaborazione delle tre aziende che ci permette una grande semplificazione della procedura e l’ottimizzazione di tempi e costi. In futuro tale collaborazione verrà certamente replicata ogni qualvolta sarà possibile”.

“Un’altra grande novità di questo concorso – aggiunge Monica Tagliavini, direttore dell’Asp – è il suo svolgimento in forma digitale sin dalla domanda di ammissione, grazie a un software della nostra azienda che ci permette di gestirlo in forma totalmente informatizzata nel rispetto delle nuove normative pubbliche, che prevedono appunto percorsi esclusivamente digitali.

Ci aspettiamo un altissimo numero di candidati anche perché abbiamo scelto con le assunzioni a tempo indeterminato di andare verso la stabilizzazione di queste importanti figure assistenziali, che sono il perno dell’attività socio-sanitaria”.

L’obiettivo è di procedere alle prime assunzioni già entro l’estate.

La procedura concorsuale unica porterà alla formulazione di tre distinte graduatorie, una per ogni Asp partecipante. Alla propria graduatoria, che rimarrà valida per due anni, l’azienda potrà poi attingere in base alle proprie necessità.

L’accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso avverrà unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid): https://www.spid.gov.it/ (le modalità per ottenere le credenziali sono sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 4 aprile 2022, alle ore 12.