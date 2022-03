Dal 14 marzo l’Emilia-Romagna torna in zona bianca

L’Emilia-Romagna torna in zona bianca, a partire da lunedì 14 marzo. Il passaggio nella fascia a rischio minore rispetto a quella gialla, dove la regione resterà ancora fino alla mezzanotte di domenica, è stato annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, alla luce dei dati della Cabina di regia sulla pandemia.

Lo stesso provvedimento riguarda anche Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’ Aosta passano in area bianca. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento.

Il passaggio sulla base dei dati settimanali validati dal ministero della Salute che indicano per la nostra regione, l’Rt sotto l’1 e l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri sotto la soglia limite (il 10% nelle terapie intensive e il 15% dei reparti Covid ordinari).

In particolare, i dati settimanali del ministero, registrano per l’Emilia-Romagna un’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti a 335,4, con Rt 0,72 (era 0,56 la settimana scorsa), l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva all’8% (era il 7%) e l’occupazione dei posti letto nei reparti Covid ordinari al 13% (era il 15%).

Cosa cambia per i cittadini

Non vi è più l’obbligo di indossare mascherina all’aperto.

Cosa occorre per circolare

Se non si possiede un green pass rafforzato serve almeno quello base per accedere agli uffici pubblici, a servizi postali, bancari e finanziari,ma anche adattività commerciali e per andare dal parrucchiere, barbiere o estetista.

Impossibile viaggiare senza green pass rinforzato sui mezzi di trasporto quali aerei, treni, navi, pullman, autobus e metropolitane, ma anche piscine e palestre, alberghi e strutture ricettive, fiere, centri congressi e sagre, cerimonie civili o religiose e feste conseguenti, bar e ristoranti anche all’aperto.

Green pass rinforzato obbligatorio anche per accedere a musei, mostre, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto, così come per fare sport di squadra e di contatto e per entrare negli stadi (la cui capienza massima all’aperto è al 50% dei posti disponibili, al chiuso scende al 35%).